Vụ bé trai 10 tuổi lọt trụ bê tông sâu 35m: Người cha có mặt tại hiện trường, đau lòng chờ đợi vào phép màu

Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Hạo Nam) đã có mặt tại hiện trường sáng 3/1, sau gần 3 ngày ròng ngóng chờ tin tức của con trai.

Liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt trụ bê tông sâu 35m nằm ở công trình xây dựng cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), theo thông tin từ Tổ Quốc, vào sáng ngày 3/1, anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Hạo Nam) đã có mặt tại hiện trường sau gần 3 ngày ròng ngóng chờ tin tức của con trai. Trước đó, Anh Tài cho biết, lúc anh đến hiện trường thì vẫn nghe tiếng kêu cứu của con nhưng khoảng 10 phút sau thì không còn nghe tiếng của cháu bé. Từ lúc con gặp nạn đến hiện tại, anh Tài vẫn túc trực tại hiện trường. Còn chị Mỹ Linh đã ngất xỉu nhiều lần từ lúc con trai rơi xuống cột bê tông. Bé Nam là con thứ hai trong gia đình có hai anh em.

Anh Thái Văn Tấn Tài (cha bé Hạo Nam) đã có mặt tại hiện trường sau gần 3 ngày ròng ngóng chờ tin tức của con trai - Ảnh: Tổ Quốc Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cũng vào sáng ngày 3/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng công binh Quân khu 9 vẫn khẩn trương giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình). 3 ngày qua, lực lượng cứu hộ đã sử dụng nhiều phương án khác nhau để cứu bé trai, nhưng việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn do địa chất, địa hình; phương tiện tham gia giải cứu phải điều động từ nơi xa tới. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phong toả nghiêm ngặt.

Một ống thép lớn được lồng vào trụ bê tông nơi cháu bé lọt vào để nhổ trụ lên mặt đất - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, khi thấy đủ điều kiện, lực lượng cứu hộ sẽ đưa trụ bê tông lên bằng các thiết bị chuyên dụng rồi tiến hành thăm dò trong lòng ống vị trí của cháu bé để tiến hành cưa cắt cứu hộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí… Các lực lượng chức năng, chuyên môn đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng nhất có thể. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì công tác bơm oxy trong suốt quá trình cứu hộ. Việc cứu hộ đối với sự cố này chưa có tiền lệ trên địa bàn tỉnh.

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