Vụ bé gái bị đóng 9 cái đinh vào đầu dẫn đến tử vong: Kẻ gây án bị truy tố khung tử hình, người mẹ không đồng phạm

Xã hội 05/10/2022 14:52

Vào ngày 5/10, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội truy tố đối tượng Nguyễn Trung Huyên hai tội "Cố ý gây thương tích" và "Giết người", với khung phạt tử hình.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Tòa án nhân dân Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích, quy định tại điều 123 và 134 Bộ luật hình sự. Trong đó, với tội Giết người, Huyên bị đề nghị ở khung phạt từ 12 – 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, vào năm 2012, chị N.T.L (SN 1995, trú tại xã Canh Nậu, Thạch Thất) kết hôn với anh Đ.H.C (SN 1984, người cùng xã) và có 3 con chung. Do mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống nên hai người ly hôn, chị N.T.L nuôi con út là cháu Đ.N.A (3 tuổi).

Sau khi ly hôn, chị N.T.L làm thuê cho một xưởng mộc ở thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất. Trong thời gian này, người phụ nữ phát sinh tình cảm với Nguyễn Trung Huyên. Đến cuối tháng 10/2021, chị N.T.L cùng Huyên đưa cháu Ánh chuyển đến thuê phòng trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, Thạch Thất, sống như vợ chồng với nhau. Quá trình chung sống, Huyên thấy cháu N.A có thái độ không nghe lời nên nhiều lần hành hạ, đánh đập và nảy ý định giết cháu để không phải nuôi dưỡng.

Ngoài ra, theo cơ quan truy tố, người thân cháu Đ.N.A đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh hành vi của Nguyễn Trung Huyên. Đối với chị N.T.L, các lần Huyên hành hạ, đánh và giết cháu N.A chị này không biết nên không là đồng phạm.

Vụ bé gái bị đóng 9 cái đinh vào đầu dẫn đến tử vong: Kẻ gây án bị truy tố khung tử hình, người mẹ không đồng phạm - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Trung Huyên tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Thanh niên, trước đó, Huyên khai nhận trong quá trình chung sống, Huyên khó chịu vì bé N.A là con riêng của người yêu nên thường đánh đập, hành hạ khiến cháu nhiều lần phải nhập viện.

Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé N.A uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư.

Tháng 11/2021, Huyên bực tức vì bé N.A hay xem điện thoại, đã bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng N.A rồi đổ nước bắt cháu uống. Bé gái sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra. Tiếp đó, tháng 12/2021, thấy bé N.A không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé.

Đỉnh điểm là vào ngày 17/1, trong lúc chị N.T.L vắng nhà, Huyên đã tát nhiều lần vào mặt bé N.A. Thấy bé khóc, Huyên đóng khoảng 9 chiếc đinh vào đầu cháu bé. Khi về nhà thấy con sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững, chị N.T.L đã gọi xe đưa con đến bệnh viện.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng điều trị, bé Đ.N.A. đã qua đời vào 19h ngày 12/3 tại Bệnh viện Xanh Pôn.

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Vào ngày 5/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định mới đối với Nguyễn Trung Huyên - gã nhân tình độc ác đã có hành vi bạo hành dã man cháu bé 3 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

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