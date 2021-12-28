Mới đây, người giúp việc gần 8 năm đã bày tỏ thái độ bức xúc khi chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trong suốt thời gian còn làm việc cho gia đình bé V.A.

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến chết đang khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ. Mới đây, nhiều trang mạng xã hội đào lại một bài đăng Quỳnh Trang tố người giúp việc trong gia đình, đăng tải trong một hội nhóm vào ngày 30/10/2020. Theo lời tố từ Quỳnh Trang, cô giúp việc này lười biếng, thích nói xấu chủ, thường xuyên sai vặt, đánh đập bé V.A. Theo thông tin chia sẻ từ Pháp luật và bạn đọc, bà L.T.T, quê Tiền Giang - giúp việc cho gia đình bé V.A, bà rất bàng hoàng khi hay tin cháu bé đã ra đi. Bà T. nhận làm giúp việc đã gần 8 năm, từ khi anh Th. (bố ruột bé V.A) vẫn còn ở với vợ cũ. Đến khi 2 người ly hôn, bà tiếp tục chuyển về chung cư Saigon Peal, làm bảo mẫu giúp cho anh Th. và người mới.

'Dì ghẻ' Quỳnh Trang không cho bé V.A gặp mẹ ruột - Ảnh: PL&BĐ Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2020, bà T. bị chủ cho nghỉ việc không lý do. Đồng thời, bà cũng khẳng định rằng mình không có sai vặt, đánh đập bé gái 8 tuổi như lời tố của người dì ghẻ trên mạng. Bà cho biết: "Tôi nuôi V.A từ khi khi cháu 4 tháng tuổi, sao tôi dám nỡ có hành động như vậy với bé. Trước khi bị cho nghỉ việc, tôi xin về quê làm đám giỗ, khi lên đến nơi cô vứt hết đồ đạc, nón mũ, giày dép của tôi. Chủ nhật tôi định lên Sài Gòn thì chiều thứ 6 cô Trang đã báo cho tôi nghỉ việc". Bà T. cũng cho hay, thời điểm bé V.A lén gặp mẹ ở trường học, Trang đã về mắng bà vì không thông báo cho cô biết. Bà tiếp tục cho biết: "Cô ấy hỏi tôi, sao để mẹ con V.A thăm V.A ở trường mà không báo lại? Tui nói, ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu, phải chi người ta bảo mượn V.A về ngủ 1 đêm 2 đêm tôi còn nói chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi 2 mẹ con được gặp có lần đó thôi".

Bà T. vô cùng đau lòng và xót xa khi nghe tin bé V.A qua đời - Ảnh: Internet Công việc của bà T. hàng ngày là nấu ăn, dọn dẹp, sáng bé V.A đi học với bố, còn chiều đến thì bà T. sẽ đón. Bà cho biết, bé V.A rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Mỗi khi đi ngủ, bé đều sang ngủ với bà T., còn bố ngủ với Trang. Từ ngày biết bố mẹ ly hôn, bé V.A khóc rất nhiều, đêm không chịu ngủ, 2 bà cháu nằm ôm nhau khóc. Bà T. cũng nói thêm, bố bé V.A thường xuyên vắng nhà, để bé ở nhà với dì ghẻ và bà. Trong suốt 3 tháng ở đó, bà T. chứng kiến nhiều chuyện bất bình. Bà cho biết: "Bố nó đi vắng suốt, để bé V.A cho mẹ kế dạy học. Thỉnh thoảng dạy cháu không bình tĩnh được nên cô Trang có mắng vài lời, còn chuyện có đánh đập hay không thì tôi không rõ. Trước khi tôi nghỉ được 1 tháng, nhà mới lắp camera". Sau khi biết tin của bé V.A, bà T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin cô cháu gái chăm từ nhỏ đã không còn nữa. Người báo tin cho bà T. là ông ngoại bé V.A, ông cũng bảo bà có thể đến nhìn mặt cháu lần cuối. Bên cạnh đó, bà xót xa, bần thần đến mất ăn, mất ngủ suốt mấy ngày nay bởi vì vừa thương xót cháu vừa căm phẫn thay cho mẹ ruột của cháu.

Lời khai của 'dì ghẻ' bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong Trong suốt thời gian sống chung, Võ Nguyễn Quỳnh Trang nhiều lần đánh đập bé gái. Người phụ nữ này đã đặt mua roi mây để "dạy dỗ" con của chồng. Sau khi roi mây gãy, bị can chuyển sang đánh bé bằng gậy gỗ.

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