Vĩnh Long: Vợ đi đánh bạc thua tiền bị chồng chém 4 nhát vào đầu

Xã hội 02/01/2020 17:29

Tức giận vì vợ đi đánh bạc rồi thua tiền, người chồng dùng dao chém vào đầu vợ 4 nhát rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng thoát chết. Hiện nghi phạm đã bị khởi tố tội giết người.

Hôm nay (2/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Đạt (31 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Trưa 20/12, sau khi nhậu xong, Đạt về nhà và xảy ra mâu thuẫn cự cãi với vợ là chị Nguyễn Thị Kiều Trang (23 tuổi). Nguyên nhân là do chị Trang đi đánh bạc bị thua tiền. Lời qua tiếng lại, Đạt dùng dao chém vào đầu vợ 4 nhát khiến chị Trang bất tỉnh.

Vĩnh Long: Vợ đi đánh bạc thua tiền bị chồng chém 4 nhát vào đầu - Ảnh 1
Nghi can Lê Văn Đạt - Ảnh: Người Lao Động

Gây án xong, Đạt đi mua 2 chai thuốc trừ sâu uống nhằm tự tử. Tuy nhiên Đạt được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch. Chị Trang cũng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tháng 6/2019, tại xã Đức Lập Hạ (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cũng xảy ra vụ việc tương tự. Người chồng mê cờ bạc bị vợ tẩm xăng thiêu sống.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 6/6, ông V. (45 tuổi) đang nằm ngủ trên võng thì bất ngờ bị bà T. (43 tuổi) lấy chai xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Nghe tiếng ông V. kêu cứu thất thanh, người dân chạy sang đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Sau đó tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ việc là do bà T. bực tức chồng ham mê cờ bạc, thường xuyên cá độ trên mạng dẫn đến nợ nần, đã nhắc nhở nhiều lần nhưng ông V. không thay đổi. Trước đó gia đình từng phải bán xe cùng nhiều tài sản giá trị để trả nợ đánh bạc cho ông V. 

Vợ bỏ về quê sau cơn cãi vã, quay lại nhà thì phát hiện chồng treo cổ tử vong

Vợ bỏ về quê sau cơn cãi vã, quay lại nhà thì phát hiện chồng treo cổ tử vong

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ đưa con gái về quê. Tuy nhiên khi quay trở lại phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chồng đã treo cổ tử vong.

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