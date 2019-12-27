Thông tin cả nhà chồng hành hung nàng dâu ở Bạc Liêu đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công an xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị N. (27 tuổi, trú thị trấn Châu Hưng). Chị N. tố cha chồng là ông D. (54 tuổi) và chồng là anh V. (28 tuổi, cùng ở ấp Trà Khứa, xã Long Thạnh) hành hung.

Trong đơn trình bày, chị N. và anh V. có một con trai chung hơn 8 tháng tuổi. Trong 2 năm chung sống, mỗi lần mâu thuẫn về tiền bạc, V. lại đánh đập vợ không thương tiếc, kể cả khi chị N. bụng mang dạ chửa.

Ngày 13/12 vừa qua, V. lại tiếp tục đánh vợ, bắt con trai về nhà mặc chị N. khóc lóc van xin. Ngày 16/12, vì quá nhớ con, chị N. cùng mẹ ruột đến nhà chồng xin đưa con trai về nhà ngoại chơi.

Tuy nhiên khi chị N. đang ẵm con thì bị ông D. cùng 2 cô em chồng bất ngờ lao vào hành hung và giành con của chị N.

Hình ảnh được cho là chị N. bị chồng và cha chồng hành hung - Ảnh cắt từ clip

Chưa dừng lại ở đó, ông D. còn gọi điện cho con trai về nhà. Thay vì can ngăn, V. và ông D. được cho là tiếp tục xúc phạm, lao vào đánh mẹ con chị N. Hậu quả, chị N. và mẹ ruột bị thương nhiều chỗ trên cơ thể, theo Thanh Niên.

Do mâu thuẫn không thể hàn gắn, chị N. đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Trong thời gian chờ tòa giải quyết, chị N. làm đơn yêu cầu Công an xã Long Thạnh xác minh, làm rõ hành vi đánh người của chồng và cha chồng, đồng thời giải quyết cho chị được nuôi con.

Vụ việc hành hung nàng dâu đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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