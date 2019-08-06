Chỉ vì tức giận mẹ chồng, người mẹ ném con xuống sông, định nhảy cầu tự tử nhưng may mắn được người dân ngăn cản kịp thời.

Từ trước đến nay, những câu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Những trận cãi vã này thường không có một cái kết đẹp, đôi khi còn dẫn đến án mạng thương tâm. Điển hình như câu chuyện dưới đây.

Theo đó, chỉ vì tức giận sau khi cãi nhau với mẹ chồng mà người mẹ ném con xuống sông. Vào ngày 3/8 vừa qua, một người phụ nữ họ Châu ở Thiểm Tây (Trung Quốc) sau khi đến thăm mẹ chồng để xử lý những chuyện liên quan đến tang lễ của bố chồng thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, cả hai tiếp tục cãi nhau vì những chuyện vặt trong gia đình.

Người mẹ ném con xuống sông rồi định tự tử nhưng không thành - Ảnh: Internet

Trên đường về nhà, vì còn uất ức nên người phụ nữ đã ném con gái 10 tháng tuổi xuống sông từ cây cầu treo cao 10m để trút giận. Sau đó chị ta đã tìm cách tự tử nhưng may mắn được người qua đường can ngăn.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Cảnh sát cũng đang nỗ lực tìm kiếm và xác định vị trí của bé gái. Vụ việc đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Bên cạnh một số người lên tiếng chỉ trích, nhiều người cho rằng bà mẹ này có thể mắc bệnh trầm cảm sau sinh mới hành động dại dột như thế.

“Chỉ vì mâu thuẫn gia đình mà giết chết con mình. Thật không thể hiểu nổi bà mẹ này. Hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm thấy nạn nhân và xử lý người mẹ tàn nhẫn thích đáng”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

“Mình nghĩ người mẹ này mắc bệnh trầm cảm sau sinh cộng với việc cãi nhau với mẹ chồng nên mới có hành động dại dột như vậy. Hy vọng những gia đình có phụ nữ mới sinh, hãy thật nhẹ nhàng với họ để tránh những sự việc đau lòng như thế này”, một người lên tiếng bênh vực bà mẹ trẻ.

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