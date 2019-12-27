Mẹ chồng con dâu đánh nhau, xưng mày tao gây xôn xao mạng xã hội

Xã hội 27/12/2019 15:50

Clip ghi lại cảnh mẹ chồng con dâu đánh nhau thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip mẹ chồng con dâu đánh nhau khiến nhiều người xôn xao. 

Theo hình ảnh trong clip, mẹ chồng xô ngã con dâu xuống sàn, túm tóc rồi liên tục chửi bới, xưng mày tao. Cô con dâu thì kéo áo, đạp vào người mẹ chồng và cũng đáp trả bằng những câu nói xưng mày tao. 

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Mẹ chồng con dâu đánh nhau gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Sau khi xô xát, hai người phụ nữ đứng lên chỉnh lại quần áo, đầu tóc và tiếp tục đấu "võ mồm". Bà mẹ chồng mắng con dâu hỗn láo với bố chồng, còn cô con dâu thì nói mẹ chồng "Bà không đáng để tôi nể", "Bà xem lại bản thân mình đi"...

Clip gây bão mạng và nhận về vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều nhận xét cả mẹ chồng lẫn con dâu trong đoạn video đều "không phải dạng vừa".

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Hành động bị hầu hết mọi người lên án - Ảnh cắt từ clip

"Chẳng biết chuyện đến mức nào mà phải đánh nhau như thế"; "Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn thì thấy nhiều rồi, nhưng lao vào đánh nhau, chửi bới như chợ cá thế này thì thấy lần đầu đấy"; "Không biết anh chồng thấy cảnh này sẽ xử lý sao nhỉ"; "Mẹ chồng đánh con dâu thì không phải vừa mà con dâu xưng mày tao, đạp trả cũng quá hỗn láo. Tóm lại là kẻ cắp gặp bà già mà thôi"; "Tôi thấy cặp đôi này cũng một chín một mười, chẳng ai kém ai"; "Mỗi người nhịn một chút thì đã sao"; "Nếu không thể hòa hợp thì sống riêng, xích mích mãi cũng sẽ dẫn đến tức nước vỡ bờ thôi";...

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận rôm rả. 

"Mẹ chồng nhà người ta": Thấy con trai nằm hát karaoke để vợ bụng bầu vượt mặt giặt quần áo, bà liền hất tung chậu đồ ra sân rồi cảnh cáo kiểu "chất chơi" thế này

"Mẹ chồng nhà người ta": Thấy con trai nằm hát karaoke để vợ bụng bầu vượt mặt giặt quần áo, bà liền hất tung chậu đồ ra sân rồi cảnh cáo kiểu "chất chơi" thế này

"Đúng lúc mẹ chồng em đi chợ về, vào tới cửa nhìn con dâu bụng to vượt mặt ngồi hì hục vò quần áo bà tức đỏ mặt gọi con trai", nàng dâu chia sẻ.

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