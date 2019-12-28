Sau thông tin cả nhà chồng hành hung con dâu ở Bạc Liêu gây xôn xao dư luận, người cha chồng đã lên tiếng phân trần.

Liên quan đến thông tin cả nhà chồng hành hung con dâu gây xôn xao mạng xã hội, Công an xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết ông D. (54 tuổi) đã xin lỗi người phụ nữ bị đánh là bà L. (54 tuổi, ngụ thị trấn Châu Hưng). Bà L. và ông D. là thông gia. Theo Vietnamdaily, ông D. cũng đã bồi thường tiền khám, mua thuốc cho bà L. là 1 triệu đồng. Ông D. xin lỗi về hành vi đánh phụ nữ của mình. Tuy nhiên, ông cho rằng bản thân mình bị cụt 2 tay nên những cú đánh, tát không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bà L.

Clip ghi lại cảnh xô xát giữa nhà ông D. và mẹ con bà L. được chị N. (con dâu ông D.) cung cấp cho công an bị ông D. cho là "dàn dựng". Ông D. cho rằng mình bị cụt tay nên những cú đánh, tát không nghiêm trọng - Ảnh: Vietnamdaily Trước đó, chị N. (27 tuổi, trú thị trấn Châu Hưng) gửi đơn lên Công an xã Long Thạnh tố cha chồng là ông D. (54 tuổi) và chồng là anh V. (28 tuổi, cùng ở ấp Trà Khứa, xã Long Thạnh) hành hung mình và bà L. (mẹ ruột chị N.).

Trong đơn trình bày, chị N. và anh V. có một con trai chung hơn 8 tháng tuổi. Trong 2 năm chung sống, mỗi lần mâu thuẫn về tiền bạc, V. lại đánh đập vợ không thương tiếc, kể cả khi chị N. bụng mang dạ chửa. Ngày 13/12 vừa qua, V. lại tiếp tục đánh vợ, bắt con trai về nhà mặc chị N. khóc lóc van xin. Ngày 16/12, vì quá nhớ con, chị N. cùng mẹ ruột đến nhà chồng xin đưa con trai về nhà ngoại chơi. Tuy nhiên khi chị N. đang ẵm con thì bị ông D. cùng 2 cô em chồng bất ngờ lao vào hành hung và giành con của chị N. Hình ảnh được cho là chị N. cùng mẹ ruột bị chồng và cha chồng của chị hành hung - Ảnh cắt từ clip Chưa dừng lại ở đó, ông D. còn gọi điện cho con trai về nhà. Thay vì can ngăn, V. và ông D. được cho là tiếp tục xúc phạm, lao vào đánh mẹ con chị N. Hậu quả, chị N. và bà L. bị thương nhiều chỗ trên cơ thể. Do mâu thuẫn không thể hàn gắn, chị N. đã gửi đơn ra tòa xin ly hôn. Trong thời gian chờ tòa giải quyết, chị N. làm đơn yêu cầu Công an xã Long Thạnh xác minh, làm rõ hành vi đánh người của chồng và cha chồng, đồng thời giải quyết cho chị được nuôi con. Vụ việc hành hung nàng dâu đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Mẹ chồng con dâu đánh nhau, xưng mày tao gây xôn xao mạng xã hội Clip ghi lại cảnh mẹ chồng con dâu đánh nhau thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-con-dau-to-bi-ca-nha-chong-hanh-hung-cha-chong-len-tieng-347555.html