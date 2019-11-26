Bức ảnh cảm động nhất ngày: Bố chồng tóc bạc phơ, cần mẫn chăm cháu cho con dâu nằm nghỉ

Xã hội 26/11/2019 15:48

Khoảnh khắc bố chồng lớn tuổi cẩn thận chăm cháu nội cho con dâu nghỉ ngơi là hình ảnh cảm động nhất mạng xã hội hôm nay, được chia sẻ liên tục.

Từ trước đến nay, những câu chuyện, hình ảnh xúc động về gia đình luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Mới đây nhất, trên mạng xuất hiện một hình ảnh cảm động ghi lại khoảnh khắc một gia đình trong bệnh viện phụ sản. Trong ảnh, người đàn ông lớn tuổi bế một đứa trẻ mới sinh, còn trên giường là sản phụ đang nằm nghỉ.

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Khoảnh khắc bố chồng bế cháu cho con dâu nằm nghỉ là hình ảnh cảm động nhất ngày trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Được biết bức ảnh này do một người dùng Facebook tên D.H chụp lại trong Khoa sản - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Bên cạnh đó, chị H. còn chia sẻ câu chuyện hết sức đáng yêu. Theo đó, chị H. nằm cùng phòng với một sản phụ mới sinh mổ con đầu lòng. Ngoài mẹ ruột, sản phụ trẻ còn được chồng và bố chồng chăm sóc. 

Vì mẹ ruột không thạo việc nên hầu như mọi việc đều do chồng và bố chồng quán xuyến tất cả. Khi người chồng bận thì bố chồng sẽ là người bế cháu cho con dâu nằm nghỉ. 

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Người bố chồng được cư dân mạng hết lời khen ngợi - Ảnh: FB

“Nhìn bác chăm cháu mà ai cũng xuýt xoa, cảm động. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, bố mẹ chồng. Thậm chí, có cô còn quay video lại khoảnh khắc bác ấy chăm cháu để về cho con trai xem, học tập”, chia sẻ của chị D.H trên Facebook.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện ông nội chăm cháu đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều ngưỡng mộ người phụ nữ tốt số, lấy được anh chồng biết chăm lo cho vợ, gia đình chồng lại yêu thương, chăm sóc con dâu hết mực.

“Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng và nhà chồng. Lấy được người tốt thì được nhờ cả đời, không thì phải chịu khổ. Cuộc đời có mấy ai tốt số được như chị này”, K.A ghen tỵ.

“Hy vọng nhà chồng nào cũng sẽ biết yêu thương con dâu như vậy. Chúc cả gia đình nhỏ sẽ ngày càng hạnh phúc nhé”, nhiều cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến gia đình cô gái trẻ. 

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Từ khóa:   Thanh Hóa nóng trên mạng xã hội ông nội chăm cháu

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