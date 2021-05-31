Ùn tắc giao thông tại các chốt chặn ở Gò Vấp, người dân loay hoay tiến không được mà lùi cũng không xong

Sau khi có thông báo giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 ở quận Gò Vấp, cơ quan chức năng đã lập 9 chốt kiểm soát trên địa bàn quận Gò Vấp. Chính vì chưa nắm rõ được thông báo lập chốt nên nhiều người vẫn di chuyển vào quận, đến lúc trở ra thì bị chặn lại, gây ra cảnh ùn tắc giáo thông.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi có công văn chỉ đạo của UBND TP.HCM về triển khai và hướng dẫn các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội, ông Nguyễn Trí Dũng, chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết từ 0h ngày 31/5, các lực lượng chức năng của quận như công an, quân sự, bảo vệ dân phố… sẽ tổ chức các chốt kiểm soát giao thông tại các cửa ngõ ra vào quận. Cụ thể, UBND quận Gò Vấp sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để lập 9 chốt kiểm soát phương tiện giao thông ra vào quận, người dân không được ra khỏi quận, trừ các trường hợp được phép theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo ông Dũng, những chốt này sẽ được đặt ở các cửa ngõ giáp ranh giữa quận Gò Vấp và các địa bàn. Đến sáng nay 31/5, quận Gò Vấp sẽ nghiên cứu lập thêm các chốt kiểm soát. Ông Dũng cho biết kiểm soát ở đây không phải là ngăn cản giao thông, mà để đảm bảo phương tiện qua lại là những phương tiện được phép theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Nếu phương tiện nào không phải phục vụ nhu cầu thiết yếu thì không được dừng đỗ trên địa bàn quận.

Tuy nhiên sau khi các chốt kiểm soát được đưa vào hoạt động, 1 số người dân vẫn đến và định rời quận này nhưng đều bị chặn lại khiến giao thông ùn tắc. Theo ghi nhận của Doanh nghiệp và Tiếp thị, nhiều người do không nắm được thông tin về các chốt kiểm soát nên đã đến địa bàn làm việc. Chính vì vậy, tại các chốt chặn, lực lượng chức năng đã không cho xe vào nên giao thông tại các chốt chặn ùn tắc nghiêm trọng. Tại chốt Chợ Cầu trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) rất nhiều người phải dừng lại trước chốt chặn và quay đầu vì lực lượng chức năng không cho vào. Những người đến địa bàn quận phải quay đầu xe - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Lực lượng chức năng làm việc tại các chốt cho biết, nếu người dân nào vào quận Gò Vấp thì không được ra ngoài trong 14 ngày tới và nếu người dân nào rời khỏi quận Gò Vấp thì không được trở về trong thời gian tương tự. Tại các chốt chặn lực lượng CSGT, Công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố và đoàn thanh niên đã lập hàng rào để ngăn chặn và hướng dẫn cho ô tô, xe máy quay đầu; xe không được vào trong, trừ những phương tiện chở lương thực, xe cấp cứu, xe làm nhiệm vụ phòng chống dịch, xe buýt nhưng không được dừng trả và đón khách trong quận.

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