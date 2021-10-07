Trung Quốc liên tục phát hiện phát hiện SARS-CoV-2 trên nông sản Việt, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT lên tiếng

Đại diện Cục Bảo vệ thực vật khẳng định, đến thời điểm hiện tại, chưa có căn cứ khoa học nào chứng minh lây nhiễm virus trên bề mặt hàng hoá sang người.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 5/10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3/2021 của Bộ NN&PTNT, liên quan đến việc thời gian qua, Trung Quốc liên tục thông báo phát hiện virus SARS-CoV-2 trên xe chở nông, thủy sản của Việt Nam và buộc tạm dừng nhập khẩu một số loại nông sản, ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: "Đầu tiên, Trung Quốc nêu phát hiện SARS-CoV-2 có trên bao bì thủy sản của Việt Nam xuất từ Tiền Giang. Tuy nhiên, lúc đó Tiền Giang không có ca nào F0 nên chúng tôi khẳng định không có lý do gì lây nhiễm sang hàng. Có thể ở trong quá trình vận chuyển qua các cảng ở Trung Quốc bị lây nhiễm. Sau khi Bộ NN&PTNT phản ánh, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã kiểm tra lại và thừa nhận SARS-CoV-2 lây nhiễm trong quá trình vận chuyển tại nước này".

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, đến nay chưa có căn cứ khoa học nào cho thấy SARS-CoV-2 lây nhiễm từ thực phẩm, thực vật, nông sản sang người - Ảnh: Tiền Phong Ngoài ra, theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, đến nay, các tổ chức quốc tế như WHO, FAO… đều khẳng định chưa có căn cứ khoa học nào cho thấy SARS-CoV-2 lây nhiễm từ thực phẩm, thực vật, nông sản sang người. Hiện, Trung Quốc đưa hàng rào kỹ thuật trong việc nhập khẩu nông sản, thực phẩm từ 60 quốc gia. Do vậy, các doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng sang nước này phải hết sức chú ý, cập nhật thường xuyên các thông tin, quy định.

Việt Nam quan hệ thương mại với hơn 160 quốc gia, vùng lãnh thổ nhưng đến hiện tại, chưa có nước nào phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì hàng hoá của Việt Nam - Ảnh: Báo Giao thông Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết thêm, trong bối cảnh dịch bệnh, các thị trường đều siết các quy định về nhập khẩu hàng hóa. Trong đó, đối với thị trường Trung Quốc, thời gian gần đây đang tăng cường các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm. Theo ông Nam, từ ngày 1/1/2022, Lệnh 248 "Quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài” và Lệnh 249 “Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu " của Trung Quốc sẽ chính thức có hiệu lực. Khi đó, hàng hóa của các quốc gia xuất sang thị trường này sẽ được kiểm tra chặt chẽ hơn trước. Sau khi nhận được thông tin, văn phòng SPS Việt Nam đã thông tin đến các bộ, ngành liên quan như Bộ Công Thương, Bộ Y tế...

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