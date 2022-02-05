Trấn Thành 'hụt' kèo 50 tỷ từ nữ đại gia Đại Nam, CĐM vào 'đòi giúp' liền bị nữ thư ký thân cận đáp trả cực gắt

Sau quãng thời gian ồn ào, "kèo chơi thơm phức 50 tỷ" mà CEO đưa ra với Trấn Thành dần rơi vào quên lãng thì đến nay lại bị CĐM đào lại.
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Tại thời điểm đầu tháng 9/2021, Trấn Thành và bà Phương Hằng đã có cuộc "set kèo" gây xôn xao cõi mạng. Cụ thể, nam diễn viên hài đã đăng tải loạt sao kê về số tiền từ thiện miền Trung trong đợt lũ 2020 để CĐM kiểm chứng. Bài đăng của Trấn Thành đã nhanh chóng thu hút lượt truy cập khủng, đông đảo cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân để xem xét và để lại hàng loạt bình luận. Nhiều tài khoản còn không quên để lại bình luận nhắc khéo việc bà Phương Hằng sắp "mất" 50 tỷ khi Trấn Thành đã chính thức sao kê không thiếu một gram.
Được biết, trước đó bà Phương Hằng đã lên tiếng yêu cầu Trấn Thành phải nhanh chóng sao kê toàn bộ tiền từ thiện trong suốt quá trình vừa qua. Bà chủ Đại Nam khẳng định với số lượng người theo dõi khổng lồ trên fanpage của mình thì số tiền không thể dừng lại ở con số hơn 9 tỷ. Thậm chí bà còn mạnh tay tuyên bố sẽ chi cho nam danh hài 50 tỷ nếu chịu sao kê.
Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ đại gia lại bất ngờ lật kèo và tuyên bố đã muộn, dù Trấn Thành sao kê sớm hơn 2 ngày theo như "lịch hẹn" trước đó của bà. Đến mới đây, thư ký của nữ đại gia Bình Dương có bài đăng thông báo về lịch livestream tiếp theo của bà. Theo đó, bà Phương Hằng sẽ lên sóng livestream vào tối ngày 5/2/2022, trên nền tảng TikTok.
Dưới phần bình luận, một cư dân mạng gây chú ý khi đào lại lời hứa của CEO với Trấn Thành hồi tháng 9. Cụ thể, tài khoản mạng này mỉa mai nữ đại gia Bình Dương: "Nhớ chia sẻ cho mọi người biết là bao giờ cô chuyển 50 tỷ cho Trấn Thành nhá cô".
Ngay lập tức, nữ thư ký của bà Phương Hằng đã gay gắt đáp trả: "Nghe mùi nhang riết quen".
Sau quãng thời gian ồn ào, "kèo chơi thơm phức 50 tỷ" mà CEO đưa ra với Trấn Thành dần rơi vào quên lãng thì đến nay lại bị CĐM đào lại. Tuy nhiên, không rõ bà Phương Hằng có còn nhắc đến "phi vụ" này trong livestream tối nay nữa hay không?