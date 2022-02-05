Trấn Thành 'hụt' kèo 50 tỷ từ nữ đại gia Đại Nam, CĐM vào 'đòi giúp' liền bị nữ thư ký thân cận đáp trả cực gắt

Tại thời điểm đầu tháng 9/2021, Trấn Thành và bà Phương Hằng đã có cuộc "set kèo" gây xôn xao cõi mạng. Cụ thể, nam diễn viên hài đã đăng tải loạt sao kê về số tiền từ thiện miền Trung trong đợt lũ 2020 để CĐM kiểm chứng. Bài đăng của Trấn Thành đã nhanh chóng thu hút lượt truy cập khủng, đông đảo cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân để xem xét và để lại hàng loạt bình luận. Nhiều tài khoản còn không quên để lại bình luận nhắc khéo việc bà Phương Hằng sắp "mất" 50 tỷ khi Trấn Thành đã chính thức sao kê không thiếu một gram.

Trấn Thành tung sao kê hồi tháng 9/2021 - Ảnh chụp màn hình

Được biết, trước đó bà Phương Hằng đã lên tiếng yêu cầu Trấn Thành phải nhanh chóng sao kê toàn bộ tiền từ thiện trong suốt quá trình vừa qua. Bà chủ Đại Nam khẳng định với số lượng người theo dõi khổng lồ trên fanpage của mình thì số tiền không thể dừng lại ở con số hơn 9 tỷ. Thậm chí bà còn mạnh tay tuyên bố sẽ chi cho nam danh hài 50 tỷ nếu chịu sao kê.