Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến chủng Covid-19 của Anh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết kết quả phân tích đột biến bộ gene bằng phần mềm CoV-GLUE từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng, chủng virus của "bệnh nhân 1660" mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.17.

TP.HCM phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến chủng Covid-19 của Anh - Ảnh minh họa: Internet

Biến chủng này được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng nCoV trước đây. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh Covid-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu.

Kết quả giải mã gene bệnh nhân này do nhóm nghiên cứu Covid-19 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cùng các chuyên gia sinh học phân tử của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thực hiện.

Các chuyên gia nhận định, kết hợp với yếu tố dịch tễ liên quan, nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương là do biến chủng B.1.1.7 gây ra.

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