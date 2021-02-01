Lịch trình di chuyển dày đặc của nữ sinh viên mắc Covid-19 ở Bình Dương

Xã hội 01/02/2021 09:21

Trước khi được xác định mắc Covid-19, nữ sinh viên ở Bình Dương tiếp xúc với nhiều người tại trường học, khu trọ và một số địa điểm ở thành phố Thủ Dầu Một.

Sáng 1/2, tỉnh Bình Dương ghi nhận thêm một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (ca bệnh này chưa được Bộ Y tế công bố). Trường hợp này là N.T.M.A (sinh năm 2002, sinh viên Lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, Trường Đại học Thủ Dầu Một) là con gái của bệnh nhân 1801, ở ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Bệnh nhân 1801 được Bộ y tế công bố ngày 31/1.

Theo lịch sử dịch tễ, trước khi được xác định mắc Covid-19, nữ sinh viên này đã tiếp xúc với nhiều người khác tại trường học và khu trọ. Cụ thể:

- Chiều ngày 18/1, BN về nhà tiếp tiếp xúc, ăn uống chung với mẹ.

- Ngày 19/1 trở lại trường: Buổi sáng: Học Môn Giáo dục học, phòng I4.311 (9h-11h) – Ngồi bàn thứ 4, dãy giữa phòng học. Trưa ăn cơm đối diện cổng 2 (11H30- 12H) – Quán cơm Thanh Bình.

Buổi chiều: Học môn Ứng dụng công nghệ thông tin, phòng máy số C2203 – Ngồi dãy giữa gần bảng viết, bàn thứ 2 hoặc 3. Tối về phòng trọ Nguyễn Ngọc Nga: hẻm 571 Lê Hồng Phong, Phú Hòa, TDM (tổ 4, khu 7) - 546 Lê Hồng Phong, Phú Hòa, TDM (tổ 4, khu 7)

- 9h - 11h ngày 20/1: Sinh hoạt học thuật tại Hội trường 2 (có các thầy cô, sinh viên chính quy của ngành): Ngồi góc sát tường, dãy bên trái nhìn từ sân khấu xuống, khoảng dãy bàn thứ 10. (ngồi ghế nhựa).Chiều về phòng trọ.

- 9h ngày 21/1: học môn Phương pháp NCKH, I3.106 – Ngồi dãy 1, cạnh cửa chính, bàn gần cuối lớp. Trưa: mua cơm quán Thanh Bình, đối diện cổng 2 vào ghế đá ăn (Khu B – Gần gốc cây Me, vườn học tập (hồ nước).

- Chiều học Môn Tâm lý, phòng B. 305 – Ngồi Bàn thứ 2 từ dưới lên, đối diện bàn giáo viên.

- Sáng ngày 22/1, ở phòng trọ. Đến 12h30 học Môn Giáo dục thể chất, E3.102 – Ngồi khoảng khúc lớp, giữa dãy thứ 3 (tính từ bàn giáo viên trở ra). Sau đó, bệnh nhân về nhà trọ

Chiều ngày 23/1: học môn Giáo dục học, phòng I.307 – Ngồi bàn thứ 4, dãy giữa. 7h tối, bệnh nhân về nhà chị gái ở ấp 1, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương. Đến 9h tối về nhà đến hết ngày 25/1

- Sáng ngày 26/1, học Giáo dục học tại phòng I4.311 – ngồi bàn thứ 4, dãy giữa, sau đó đi ăn cơm tại quán đối diện cổng 2, Quán Thanh Bình. Buổi chiều cùng ngày, BN học môn ứng dụng CNTT trong GD Tiểu học Phòng máy số 7 – Ngồi dãy giữa, máy số 39. Xong về phòng trọ

- Từ 16h đến 18h ngày 27/1, BN làm tóc tại Viện tóc Hùng Tokyo – cạnh cổng trường Cao đẳng y tế Bình Dương

- Sáng ngày 28/1, BN đi học môn PP NCKH, I3.106 – Ngồi dãy sát cửa chính ra vào, bàn thứ 3 từ dưới lên. Sau đó, BN mua cơm cổng 2, quán Thanh Bình, vào ghế đá ăn, cạnh gốc cây Me, vườn học tập (hồ nước).

Buổi chiều: Tâm lý lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, B-305 – Ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên, dãy đối diện bàn giáo viên. Xong về phòng trọ.

- Chiều ngày 29/1, BN học tiết 6-7: Giáo dục thể chất, E3-102 – Ngồi dãy thứ 3, khúc giữa lớp, xong về nhà khoảng 4h chiều

- Ngày 30/1, BN được đưa đi cách là và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngay sau khi xác định thêm ca nhiễm Covid-19 liên quan đến BN 1801, Sở Y tế tỉnh Bình Dương ra thông báo khẩn số 1 đề nghị những người đến các địa điểm sau:

+ Ngày 19/1 – 29/1: Lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01, trường Đại học Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một.

+ Ngày 19/1- 29/1: Nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga, số 571, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.

+ Ngày 19/1, 21/1, 26/1: Tiệm cơm Thanh Bình, đối diện cổng số 2, trường Đại học Thủ Dầu Một

+ Ngày 20/1, 26-28/1: Tiệm cơm Chí Hùng, số 558, Lê Hồng Phong, P. Phú Hòa, Thủ Dầu Một.

+ Ngày 27/1 và 29/1: Tiệm tóc Hùng Tokyo, số 551, Lê Hồng Phong, Kp. 3, P.Phú Hòa, Thủ Dầu Một

+ Từ 18 giờ - 20 giờ ngày 19/1: Quán lẩu băng chuyền KICHI, gần sân banh Gò Đậu, Kp. 2, P. Phú Thọ

Lịch trình di chuyển dày đặc của nữ sinh viên mắc Covid-19 ở Bình Dương - Ảnh 1

Lịch trình di chuyển dày đặc của ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Bình Dương

Lịch trình di chuyển dày đặc của ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Bình Dương

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 từng tiếp xúc gần với nguồn lây virus khi dự một đám cưới ngày 13-14/1 tại thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

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