Lịch trình di chuyển dày đặc của ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Bình Dương

BN1801 là là N.T.P., nữ, sinh năm 1966. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với nguồn lây virus khi dự một đám cưới ngày 13-14/1 tại thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương .

Chiều 31/1, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca tại Bình Dương (BN1081). Đây là bệnh nhân nhiễm COVID-19 cộng đồng đầu tiên ở tỉnh Bình Dương, thường trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, có tiếp xúc gần với BN1644.

Ngày 7/1: 7h, người này đi xe Thành Công từ nhà đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó làm thủ tục bay với hãng Vietjet, số hiệu chuyến bay VJ276, không nhớ số ghế, có đeo khẩu trang.

Lịch trình di chuyển của BN1801 như sau:

11h người này có mặt tại sân bay Hải Phòng, sau đó di chuyển ra xe taxi (taxi do bệnh nhân 1644 đặt trước ra đón, không nhớ biển số xe).

13h người này đến nhà bà N.T.H. tại thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ăn cơm trưa, có tiếp xúc với bà H. và 1 người khác.

14h về nhà mẹ đẻ tại thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tiếp xúc 9 người, trong đó có BN1644.

Ngày 8/1: Về quê ngoại ở thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tiếp xúc 5 người.

Ngày 10/1: Người này đến nhà BN1644 chơi, ăn cơm trưa.

Ngày 13-14/1: Dự đám cưới tại nhà BN1644 thôn Nội Hợp, xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tiếp xúc với tất cả người nhà và một số khách đến dự đám cưới.

Ngày 15/1: Đến nhà chị gái N.T.B. tại thôn Phượng Hoàng, phường Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tiếp xúc 2 người.

Ngày 18/1: 7h đi taxi ra sân bay Cát Bi, Hải Phòng (không nhớ biển số).

9h-10h làm thủ tục tại sân bay, sau đó đi chuyến bay VJ275, số ghế 34F về sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h.

12h30, đi xe Thành Công 7 chỗ (BKS: 51B 289.70, do tài xế L.Q.B. điều khiển) về Phú Giáo, Bình Dương. Trên xe có tổng cộng 9 người. Trên đường đi có ghé trạm dừng chân Thành Công tại ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương.

16h ngày 18/1: Xuống xe tại ngã ba Minh Đen, được con trai đón về nhà tại tổ 5, ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Ngày 19-21/1: Xuất hiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, đau họng,.. có uống thuốc tại nhà.

Ngày 26/1: 12h-13h, người này đi truyền nước tại nhà thuốc tư nhân Quyên, gần chợ An Bình, huyện Phú Giáo rồi về nhà.

Ngày 27/1: Ghé tiệm thuốc Lộc Thành, khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh sau đó đến chợ Phước Vĩnh mua rau.

Ngày 29/1: 10h đến Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo khai báo thông tin, tối muộn cùng ngày được đưa đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và được lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 30/1 người này có kết quả dương tính SARS-CoV-2.