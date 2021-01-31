Toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Xã hội 31/01/2021 15:23

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không Tân Sơn Nhất cho biết việc lấy mẫu đối với nhân viên sân bay đã được thực hiện sau khi đơn vị ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 trên chuyến bay từ Hà Nội tới TP.HCM.

Ngày 31/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 410 nhân viên làm việc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Dự kiến đến ngày 7/2, việc lấy mẫu xét nghiệm đối với toàn bộ nhân viên sân bay sẽ hoàn tất.

Việc lấy mẫu nhằm đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong nhóm nhân viên làm việc tại sân bay. Sau đó, TP.HCM sẽ tiếp tục lấy mẫu giám sát nhóm làm việc tại các khu cách ly, nhân viên y tế, người dân tại cộng đồng dân cư.

Covid 19
Toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 - Ảnh: Zing

Trong quá trình lấy mẫu, lực lượng y tế được trang bị đầy đủ các phương tiện lấy mẫu, đồ phòng hộ cá nhân để việc lấy mẫu được tiến hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trường hợp mắc Covid-19 mới nhất tại TP.HCM là anh B.T.T. (nam, 28 tuổi), quê quán tại xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Người này từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1612, sau đó đi trên chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào lúc 15h ngày 28/1.

Sau khi vào TP.HCM, bệnh nhân lưu trú tại nhà nghỉ ở quận 11. Tối cùng ngày, B.T.T. chủ động khai báo y tế với HCDC và được chỉ định cách ly tại Bệnh viện quận 11.

Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy người này dương tính với Covid-19.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 sân bay Tân Sơn Nhất xét nghiệm Covid-19

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