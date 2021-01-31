Bán đồ ăn sáng trong mùa dịch, chủ quán bị phạt 15 triệu đồng

Cơ quan chức năng TP. Hạ Long (Quảng Ninh) vừa tiến hành xử phạt một chủ quán ăn vì vi phạm quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo thông tin đăng tải trên Tiền Phong, vào lúc 7 giờ 30 ngày 31/1, trong lúc tuần tra và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lực lượng chức năng TP. Hạ Long đã phát hiện một quán ăn tại Tổ 1, khu 8, phường Hồng Hải (TP. Hạ Long) đang bán đồ ăn sáng cho thực khách.

Cơ quan chức năng xử phạt một quán ăn vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ quán đóng cửa đồng thời nhanh chóng tiến hành lập rào chắn, phun tiêu độc, khử trùng, phong tỏa toàn bộ quán ăn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm với mức 15 triệu đồng đối với chủ quán ăn nói trên.

Được biết, trong những ngày gần đây, TP. Hạ Long đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, kinh doanh dịch vụ ăn uống… vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Quảng Ninh: Xét nghiệm hơn 10.000 trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19, đã có kết quả hơn 6.500 mẫu Cơ quan y tế tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện xét nghiệm được gần 10 nghìn trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-29, trong đó hơn 6.500 trường hợp có kết quả âm tính.

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