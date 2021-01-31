Quảng Ninh: Xét nghiệm hơn 10.000 trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19, đã có kết quả hơn 6.500 mẫu

Cơ quan y tế tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện xét nghiệm được gần 10 nghìn trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-29, trong đó hơn 6.500 trường hợp có kết quả âm tính.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Ninh, tính đến 8 giờ ngày 31/1, toàn tỉnh đã truy vết được 32.447 trường hợp từ F1-F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc Covid-19; đã thực hiện xét nghiệm được gần 10 nghìn trường hợp, trong đó hơn 6.500 trường hợp có kết quả âm tính. Cụ thể, đã truy vết được 1.027 trường hợp F1; 7.247 trường hợp F2; 10.884 trường hợp F3; 13.289 trường hợp F4. Trong đó, TP Hạ Long có 193 trường hợp (F1 là 43; F2 là 150; F3 và F4 đang tiếp tục rà soát). Vân Đồn là 16.398 trường hợp (F1 là 637; F2 là 4.016; F3 là 5.523; F4 là 6.222). Đông Triều là 15. 856 trường hợp (F1 là 347; F2 là 3.081; F3 là 5.361; F4 là 7.067).

Tổng số mẫu đã lấy là 11.936 trường hợp, trong đó F1 là 984; F2 là 5.926; F3 là 4.269; F4 là 757 trường hợp. Số mẫu đã thực hiện xét nghiệm là 9.553 trường hợp. Kết quả có 22 ca dương tính; một ca nghi nhiễm (là công nhân Công ty Poyun ở TP Chí Linh, Hải Dương, có địa chỉ thường trú tại thị xã Đông Triều); 6.573 ca âm tính và 2.956 ca đang chờ kết quả. Tất cả các trường hợp rà soát, truy vết đều được cách ly tại các cơ sở y tế hoặc tại nhà theo đúng quy định. Đối với 22 ca dương tính: có một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội); 14 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 (TP Hạ Long); bảy bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.



Quảng Ninh: Xét nghiệm hơn 10.000 trường hợp liên quan đến các ca mắc Covid-19, đã có kết quả hơn 6500 mẫu - Ảnh minh họa: Internet Số trường hợp F1 đang cách ly, theo dõi tại Bệnh viện số 1 là 36; Bệnh viện số 2 là 269; Bệnh viện số 3 là 47; Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển là 22. Còn lại được cách ly tại các cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Các trường hợp F2 cách ly tại nhà. Ngành y tế tỉnh cũng đã cử ba Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách chỉ đạo ba địa phương: Đông Triều, Hạ Long, Vân Đồn; điều động nhân lực hỗ trợ cho các địa phương, bệnh viện; điều động bốn xe cấp cứu hỗ trợ huyện Vân Đồn; đẩy nhanh tốc độ truy vết, cách ly, lấy mẫu và xét nghiệm; tăng cường tập huấn cho nhân viên y tế về kỹ năng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm.

TP.HCM chưa liên lạc được với 250 hành khách đi chung chuyến bay với ca mắc COVID-19 Hiện cơ quan chức năng chưa liên lạc được với 2 người có tiếp xúc gần trong vòng 5 hàng ghế và chưa có thông tin 251 người ở các hàng ghế khác trên chuyến bay cùng ca mắc COVID-19.

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