Hà Nội: Phát hiện khối u 'khổng lồ' trong bụng bé gái 13 tuổi

Sau khi phát hiện khối u lớn ở lách, chèn ép dạ dày, ruột non, đại tràng, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Ngày 28/1, bé gái 13 tuổi được đưa vào Khoa ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu trong tình trạng bụng chướng căng, đau âm ỉ quanh rốn, bụng chướng, đại tiểu tiện khó.

Kết quả chụp cắt lớp phát hiện khối u lớn ở lách, dài hơn 30 cm, chiếm toàn ổ bụng, chèn ép dạ dày, ruột non, đại tràng. Sau hơn hai tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt toàn bộ khối u, nặng 2,0 kg, bảo tồn lá lách phụ sau dạ dày.

Bác sĩ Bùi Đức Duy cho biết, đây là một ca phẫu thuật khó do khối u lớn chiếm toàn bộ ổ bụng, dính nhiều vào các tạng xung quanh, chèn ép các tạng lân cận nên đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ, chính xác.

Phát hiện khối u 'khổng lồ' trong bụng bé gái 13 tuổi - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Riêng lách là một tạng nằm sâu trong ổ bụng có chứa nhiều mạch máu và liên quan nhiều tạng, cơ quan lân cận, vì vậy khi lách to việc phẫu tích cắt bỏ có nhiều khó khăn, nguy cơ chảy máu cao.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường ở con nhỏ cần cho các bé đi khám ngay. Ngoài ra, khám sức khoẻ định kỳ để được phát hiện sớm các bệnh lý, tránh trường hợp bệnh nặng, tiến triển muộn sẽ có nhiều nguy cơ, biến chứng gây khó khăn trong điều trị.

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