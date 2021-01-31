Đỡ đẻ thành công cho sản phụ trong khu cách ly ở Quảng Ninh

Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh vừa đỡ đẻ sinh thường thành công cho một sản phụ trong khu cách ly.

Hôm nay (31/1), Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trong khu cách ly. Cụ thể, sản phụ Nguyễn Thị Hồng L. (30 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP. Hạ Long) nhập viện ngày 29/1 do đau bụng chuyển dạ.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công cho sản phụ trong khu cách ly - Ảnh: FB

Bé gái đáng yêu chào đời trong thời điểm đặc biệt - Ảnh: FB

Sản phụ mang thai lần đầu, thai nhi được chẩn đoán 37 tuần 5 ngày, ngôi đầu, được theo dõi chờ đẻ tại khu cách ly Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Đến ngày 31/1, sản phụ chuyển dạ sinh thường bé gái nặng 2,5kg.

Tại tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng 31-1, địa phương này đã truy vết được 32.447 trường hợp từ F1 đến F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID-19. Tỉnh đã thực hiện xét nghiệm được gần 10.000 trường hợp, trong đó trên 6.500 trường hợp có kết quả âm tính.

Cụ thể, toàn tỉnh đã truy vết được 1.027 trường hợp F1; 7.247 trường hợp F2; 10.884 trường hợp F3; 13.289 trường hợp F4.

Hiện tỉnh có 22 ca dương tính; 1 ca nghi nhiễm (là công nhân Công ty PoYun ở TP Chí Linh, Hải Dương, có địa chỉ thường trú tại TX Đông Triều); 6.573 ca âm tính và 2.956 ca đang chờ kết quả.

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