Những ai sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên ở Việt Nam?

Xã hội 01/02/2021 09:46

Đối tượng có nguy cơ cao: tiếp xúc gần dễ lây, những người yếu thế trong xã hội sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 trước.

Ngày 30/1, Bộ Y tế cho biết đã phê duyệt nhập khẩu "có điều kiện" vắc xin ngừa Covid- 19 do Công ty AstraZeneca/ĐH Oxford hợp tác sản xuất.

Được biết nhóm nguy cơ cao như y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ biên phòng ở tuyến đầu... sẽ là những người được xếp ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên. Nguồn chi trả cho nhóm này sẽ là ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, những đối tượng khác có yêu cầu cũng có thể chích ngừa được nhưng sẽ ưu tiên các đối tượng có nguy cơ, người yếu thế trước.

Song song đó, các đơn vị sẽ căn cứ vào nhu cầu của người dân để nhập khẩu và sản xuất vắc xin đồng thời để đáp ứng đủ nhu cầu xã hội. 

Theo thông tin ban đầu, giá vắc xin mà công ty bán cho Việt Nam sẽ dưới 10 USD/2 mũi tiêm (khoảng 230.000 đồng), theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Dự kiến, vắc xin này sẽ được nhập về Việt Nam trong tháng 2/2021.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng chủ động, tích cực đàm phán với các hãng có vắc xin đã được nhiều quốc gia phê duyệt là Pfizer, Moderna và một số nhà sản xuất khác để có thêm vắc xin cho Việt Nam.

Đối với vắc xin "Made in Việt Nam", hiện còn bốn công ty đang nghiên cứu sản xuất vắc xin ngừa Covid- 19, hai trong số đó ở giai đoạn tiêm thử nghiệm trên người. Ngay sau Tết Nguyên đán, vắcxin Nanocovax của Công ty Nanogen sẽ thử nghiệm giai đoạn 2 trên 560 người tình nguyện. Nếu triển khai nhanh và được phê duyệt khẩn cấp, vắc xin này có thể ra mắt vào giữa năm 2021. Khi đó, diện người được tiêm ngừa sẽ rộng hơn.

Đáng kể là vắc xin Covivac - sản phẩm hợp tác giữa Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Vắc xin sinh phẩm y tế (IVAC), ĐH Y Hà Nội và các tổ chức quốc tế - được phát triển trên biến chủng mới của SARS-CoV-2.

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