TP.HCM: Người mẹ bàng hoàng khi phát hiện con gái tử vong trên gác, nghi bị chồng ra tay sát hại

Xã hội 25/07/2022 13:25

Ít ngày trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng Phúc - Th. xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau và Phúc có hành vi bóp cổ Th. nhưng được gia đình phát hiện can ngăn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trưa ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng Công an TP. Thủ Đức điều tra một cô gái tử vong trong phòng trọ với dấu hiệu bất thường. Đồng thời, công an TP. Thủ Đức, TP.HCM cũng đã ra quyết định truy tìm Trần Hữu Phúc (21 tuổi) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến cái chết của cô gái.

Trước đó, tối 24/7, người mẹ đi làm về thì phát hiện con gái là S.T.C.T (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) đã tử vong trên gác tại phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu. Qua quan sát, người mẹ thấy con gái chết với nhiều dấu hiệu bất thường, nghi bị sát hại nên đã nhanh chóng trình báo công an.

TP.HCM: Người mẹ bàng hoàng khi phát hiện con gái tử vong trên gác, nghi bị chồng ra tay sát hại - Ảnh 1
Công an đang phát thông báo truy tìm nghi phạm Trần Hữu Phúc - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, bước đầu, người mẹ cho biết, người con gái có chồng tên là Trần Hữu Phúc. Nhưng thời điểm phát hiện vụ việc Phúc không có ở hiện trường. Trước đó ít ngày, vợ chồng Phúc - Th. xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên cãi nhau và Phúc có hành vi bóp cổ Th. nhưng được gia đình phát hiện can ngăn. Sau vụ việc đó, Phúc uống thuốc tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận thông tin, Công an TP. Thủ Đức có mặt phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường. Tới rạng sáng nay, thi thể được chuyển về nhà xác để tiến hành khám nghiệm tử thi.

Riêng Phúc hiện chưa rõ đã đi đâu, công an đang truy tìm. Đặc điểm nhận dạng: cao 1m76, da ngăm đen, mặc quần lửng sọc trắng đen, có hình xăm ở lưng, cánh tay, cẳng chân (chưa xác định hình gì).

Công an TP. Thủ Đức thông báo tới Cục C01, C02, C03, C04 thuộc Bộ công an; Phòng PC01, PC02, PC03, PC04, PC08 Công an TPHCM, công an 34 phường thuộc TP Thủ Đức, và người dân ai thấy Phúc thì báo về SĐT 028.38966.109 hoặc 0919.301.888 (đ/c Nguyễn Văn Sáng) hoặc cơ quan công an gần nhất.

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Đại diện Công an xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết: "Lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng Lê Xuân Trường, hiện đối tượng đang được cấp cứu hồi sức sau 2 ngày chạy trốn không ăn uống đầy đủ".

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