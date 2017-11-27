Đang trên đường đi mua bánh, bé K. bị một bảo vệ dân phố khống chế, dùng dao sát hại.

Khoảng 13 giờ hôm qua (26/11), khi bé N.H.V. K. (6 tuổi, ngụ tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM) đi qua đường thì bị Hoàng Nhất Giang, bảo vệ dân phố (34 tuổi, cư trú tại phường 5, quận 11) dùng dao tấn công.

Theo thông tin từ Pháp Luật TP. HCM, nạn nhân bỏ chạy được một quãng đường ngắn thì gục xuống và tử vong không lâu sau đó. Sau khi gây án, Giang trở về chốt gác đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra.

Hay tin K. bị nạn, người thân sang chốt dân phố yêu cầu Giang mở cửa. Tuy nhiên khi mở cửa ra, Giang tiếp tục dùng dao tấn công cậu của bé K.. Để Giang không thể tiếp tục gây án, người dân xung quanh đã hỗ trợ tước dao và báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo từ người dân, công an quận Tân Phú ngay lập tức có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra sự việc. Chiều cùng ngày, Công an quận Tân Phú đã bắt khẩn cấp Hoàng Nhất Giang để điều tra về hành vi "Giết người". Được biết Giang có tiền sử mắc tâm thần phân liệt từ nhiều năm qua.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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