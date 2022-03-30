Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với Hoàng Công Trung, 43 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Trà Cổ, TP. Móng Cái theo điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, Hoàng Công Trung chính là người cầm lái chiếc Mercedes ''điên'' đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người phụ nữ chết vì đứt lìa cánh tay và khiến 1 khác nữa bị thương.

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 16 giờ ngày 27/3, chiếc xe Mercedes GL400, BS 14A – 604.17, đang lưu thông trên đường Nguyễn Duy (P. Hoà Lạc, TP. Móng Cái, Quảng Ninh) thì bất ngờ húc thẳng vào một ngôi nhà bên đường và chui tọt hẳn vào tầng trệt của ngôi nhà.

Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ việc, tài xế không tắt máy, xuống xe mà tiếp tục lùi chiếc xe ra ngoài để bỏ chạy.

Lái xe đã điều khiển chiếc Mercedes với tốc độ cao và đâm liên tiếp vào xe máy BS 14K1 – 268.24. Cú đâm rất mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy đứt lìa tay, chân và sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau va chạm, xe của Trung mất lái, lao về phía trước qua ngã tư vòng xuyến cầu Hòa Bình rồi lao qua lan can phía bên phải cầu, rơi xuống bãi đất trống thì dừng lại. Tài xế Mercedes bị sang chấn vùng đầu được đưa đi cấp cứu.

Hoàng Công Trung lái xe điên gây tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Thanh niên

Ngay sau khi vụ tai nạn được diễn ra, cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái đã cùng Viện kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, triệu tập Trung đến làm việc và thu thập tài liệu, chứng cứ khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Trung cho biết bản thân không hề sử dụng bất cứ chất kích thích nào mà do quá hoảng loạn nên không làm chủ được tốc độ, để dẫn đến sự việc đáng tiếc trên. Hiện tại, cơ quan chức năng tại TP.Móng Cái vẫn đang thu thập thêm chứng cứ và sẽ mở rộng vụ án ra nếu phát hiện điều gì đó bất thường từ vụ án.