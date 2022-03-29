Tiết lộ mới vụ bé 3 tuổi bị cắt đứt gân tay: Gã xe ôm khai nhận chi tiết hành vi man rợ

Cháu bé 3 tuổi đang ngồi xem tivi thì bất ngờ bị đối tượng xông vào nhà dùng dao cắt cổ tay, sau khi thực hiện hành vi, người này bỏ chạy ra ngõ và điều khiển xe máy rời đi.

Dẫn tin từ Công An Nhân Dân ngày 29/3, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quang Cường (42 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) về tội Cố ý gây thương tích. Theo đó, ngày 25/3, cháu Trần Thiên A. (3 tuổi) đang xem tivi (không có người lớn ở nhà) thì bị một người lạ mặt, đeo khẩu trang vào nhà dùng dao cắt cổ tay cháu A. Hàng xóm nghe tiếng khóc đã chạy đến và báo tin cho anh Dương, cha cháu A.. Cháu A. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, chẩn đoán đứt gân tay và mạch máu. Vì vết thương nặng, gia đình đã chuyển cháu A. cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Cháu bé 3 tuổi bị đối tượng cắt cổ tay, đứt gân tay và mạch máu. (Ảnh: An Ninh TV) Theo thông tin Pháp Luật và Bạn đọc, tại cơ quan công an, bước đầu Cường khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng cho biết trong thời gian bán cà phê và chạy xe ôm tại bến xe khách Quảng Ngãi, Cường có quan hệ tình cảm với chị Trần Thị D (31 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành) trong thời gian chị này bỏ nhà đi. Tuy nhiên, do phát sinh mâu thuẫn nên cả hai không sống chung nhiều tháng qua. Cường nhiều lần liên lạc, đe dọa, yêu cầu bạn gái về sống với mình nếu không sẽ hành hung D và người thân, nhưng chị D không đồng ý. Khoảng 16 giờ chiều 25/3, trong lúc nhậu tại một quán ở xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa), Cường bắt người tình về sống cùng nhưng không được nên đã đánh chị D và nạn nhân bỏ trốn sau đó.

Đối tượng Trương Quang Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công An Nhân Dân) Để uy hiếp chị D., Cường đã tìm đến nhà anh trai chị D. tại xã Hành Đức (huyện Nghĩa Hành). Tại đây, Cường đeo khẩu trang đi bộ vào nhà đã dùng dao cắt cổ tay bé trai Trần Thiên A. (3 tuổi, cháu ruột của chị D). Sau đó, Cường bỏ chạy ra ngõ và điều khiển xe máy rời đi. Thời điểm xảy ra vụ việc, cha mẹ của cháu A không có ở nhà. Cháu A đang cùng anh trai 7 tuổi đang xem tivi. Nghe tiếng cháu A la khóc nên hàng xóm đã chạy đến và báo tin cho cha mẹ của cháu A biết. Về kết quả giám định thương tích của cháu A., theo đó, bé bị thương tích đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái, đứt động mạch quay cổ tay trái, đứt gân gấp ngón 2, 3 và gân gấp ngón cái dài. Tổng mức độ tổn hại sức khỏe 35%. Được biết, đối tượng Cường đã có 4 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản, với tổng thời gian chấp hành án phạt tù gần 20 năm. Vụ việc hiện đang tiếp tục được tiếp tục làm rõ.

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