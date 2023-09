Tiết lộ mới vụ bé 3 tuổi bị cắt đứt gân tay: Gã xe ôm khai nhận chi tiết hành vi man rợ

Dẫn tin từ Công An Nhân Dân ngày 29/3, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Quang Cường (42 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) về tội Cố ý gây thương tích. Theo đó, ngày 25/3, cháu Trần Thiên A. (3 tuổi) đang xem tivi (không có người lớn ở nhà) thì bị một người lạ mặt, đeo khẩu trang vào nhà dùng dao cắt cổ tay cháu A.

Hàng xóm nghe tiếng khóc đã chạy đến và báo tin cho anh Dương, cha cháu A.. Cháu A. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu, chẩn đoán đứt gân tay và mạch máu. Vì vết thương nặng, gia đình đã chuyển cháu A. cấp cứu, phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.