Thông tin mới vụ nam thanh niên đâm chết nghệ sĩ nổi tiếng ở Đắk Lắk sau va chạm giao thông

Xã hội 19/10/2022 19:33

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nam thanh niên mới ra tù được 3 ngày đã dùng dao đâm chết nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo thông tin từ Vietnamplus, ngày 19/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội “giết người” theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê duyệt. Nạn nhân trong vụ án này là ông Y.T.B, (56 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột).

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 7/10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Tập. Một thanh niên điều khiển xe máy đã đâm nhiều nhát dao vào người đàn ông điều khiển ôtô sau khi hai bên va chạm giao thông. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Hung thủ sau khi gây án đã bỏ chạy vào lâm viên thành phố Buôn Ma Thuột tẩu thoát.

Thông tin mới vụ nam thanh niên đâm chết nghệ sĩ nổi tiếng ở Đắk Lắk sau va chạm giao thông - Ảnh 1
Hiện trường vụ án - Ảnh: Infonet/ Vietnamnet

Theo thông tin từ Infonet/ Vietnamnet, nhận được thông tin, các đơn vị công an tại tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ tổ chức truy bắt hung thủ. 

Hơn 5 giờ sau khi gây án, Mạnh bị bắt tại khu vực phường Khánh Xuân (cách hiện trường vụ án hơn 10km) khi đối tượng này chuẩn bị ra hướng Quốc lộ 14 để bỏ trốn.

Mạnh là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội "Cố ý gây thương tích" và vừa mới ra tù được 3 ngày thì tiếp tục gây án.

Còn nạn nhân, ông Y Thim Byă được biết đến là một nghệ sĩ rất nổi tiếng Đắk Lắk với ca khúc "Chung dòng sữa mẹ"; đồng thời cũng là một nghệ nhân sưu tầm được hàng loạt chiêng, ché, nhạc cụ cổ của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

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Mới ra tù được có 3 ngày nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông, đối tượng Đỗ Quang Mạnh đã rút dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

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