Thơ Nguyễn có thể kiếm tiền lên tới 113 tỷ đồng/năm nhờ Youtube?

Xã hội 13/03/2021 05:00

Thơ Nguyễn là Youtuber gây sự chú ý nhiều ngày qua khi vấp phải làn sóng chỉ trích qua clip “xin vía” học giỏi từ búp bê. Hiện tại, câu chuyện bên lề nhưng được nhiều người quan tâm đó là Thơ Nguyễn có thu nhập khủng cỡ nào, có phải hàng trăm tỷ như mọi người lâu nay vẫn đồn đoán?

Kênh YouTube của Thơ Nguyễn ra đời vào ngày 6/3/2016. Tính đến nay, kênh YouTube này sở hữu gần 9 triệu người theo dõi, với hơn 6,3 tỷ lượt xem video từ 1.199 video được đăng tải. Đây được coi là một con số “khủng” đối với những người làm Youtuber.

Những con số biết nói trên cho thấy thu nhập hàng tháng mà "cô nàng ngành Luật" mang về không hề nhỏ. Cụ thể theo tính toán của Social Blade - chuyên trang thống kê độc lập uy tín nhất thế giới, kênh YouTube Thơ Nguyễn trong 1 năm trở lại đây đã có thêm 1,08 triệu người theo dõi, với gần 1,221 tỷ lượt xem, ước tính có thể mang đến nguồn thu nhập dao động từ hơn 305.000 USD đến 4,9 triệu USD, tức tương đương hơn 7 tỷ đồng đến hơn 113 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu tính toán của Social Blade, nếu chỉ tính ở mức thu nhập bình quân tối thiểu theo ngày thì kênh Thơ Nguyễn mang về 848 USD, tức mỗi tháng có được 25.440 USD, tương ứng khoảng 590 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là những thống kê tương đối. Con số cụ thể mà YouTuber này nhận được không được cô chính thức công bố.

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Theo ước tính từ Social Blade, kênh Youtube Thơ Nguyễn thuộc top 5 kênh có lượng người đăng ký cao nhất tại Việt Nam -  Ảnh: Chụp màn hình

Theo Báo Lao Động, một người tên P. (hiện đang điều hành một số kênh YouTube) chia sẻ, với kênh YouTube như Thơ Nguyễn, khi có lượng người theo dõi và lượng views thuộc loại khủng xếp vào hàng Top tại Việt Nam như vậy, nếu nói thu nhập tính theo mức tối thiểu khoảng 600 triệu đồng/tháng là cách tính quá khiêm tốn.

Với lượng người theo dõi quá lớn trên youtube, tên tuổi của Thơ Nguyễn ngày càng được nhiều người biết đến. Điều này khiến cộng đồng mạng suy đoán, cô có thể có cơ hội tăng thêm thu nhập nhờ vào những hợp đồng quảng cáo đến từ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm hay dịch vụ dành cho trẻ em.

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Trẻ em là đối tượng mà kênh Thơ Nguyễn hướng tới - Ảnh: Youtube 

Theo ghi nhận, phần lớn những video mà Thơ Nguyễn đăng tải trên kênh của mình là dạy trẻ cách nấu ăn, làm đồ uống tại nhà hoặc review đồ chơi... Mặc dù nội dung khá đơn giản nhưng với cách nói dí dỏm, hài hước đã thu hút được sự thích thú của các em nhỏ.

Tuy nhiên cách đây không lâu, clip “tắm trong bồn thạch” mà Youtuber Thơ Nguyễn đăng tải với những đoạn âm thanh rên la trong bồn và phần áo bị ướt bó sát người của cô cũng đã bị tố phản cảm. Sau clip này, rất nhiều phụ huynh tẩy chay ngay kênh Thơ Nguyễn bằng cách cấm con em mình không được xem kênh này nữa.

Mấy ngày qua, cái tên Thơ Nguyễn lại tiếp tục được nhiều phụ huynh "réo" và nhận “mưa gạch đá” trên mạng vì một clip “xin vía” học giỏi từ búp bê. Đây là một chủ đề khá nhạy cảm, nhiều người chỉ trích vì cho rằng nội dung clip không phù hợp, mang tính truyền bá mê tín dị đoan.

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Dù clip 'xin vía' được đăng tải trên tik tok và đã xóa ngay sau đó nhưng đến nay, cộng đồng mạng vẫn chưa nguôi cơn giận - Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan tới vụ clip mới được đăng tải, Sở TT&TT Bình Dương đã gửi thư mời Youtuber Thơ Nguyễn lên làm việc, nhưng do tình hình sức khỏe không ổn định, suy sụp hoàn toàn sau cú sốc tinh thần nên Thơ Nguyễn đã xin hẹn lại lịch làm việc với cơ quan chức năng. 

Youtuber Thơ Nguyễn khóc nức nở muốn giải nghệ, chia sẻ sau bao năm làm vlog đã có đủ tài chính lẫn bằng cấp để làm công việc khác

Youtuber Thơ Nguyễn khóc nức nở muốn giải nghệ, chia sẻ sau bao năm làm vlog đã có đủ tài chính lẫn bằng cấp để làm công việc khác

Trong đoạn clip mới nhất đăng trên Tiktok, Thơ Nguyễn chính thức tuyên bố giải nghệ sau lùm xùm bị tẩy chay vì hành động "xin vía" búp bê giả như Kuman Thong.

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Từ khóa:   Xin vía búp bê thu nhập khủng youtuber

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