Sau khi hành hung chị P. (đang mang bầu 8 tháng), Phương cho biết bản thân cảm thấy rất hối hận, muốn gặp chị để xin lỗi nhưng không có địa chỉ.

Liên quan đến sự việc Đỗ Thanh Phương (sinh năm 1987, trú tại tổ 15 Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) có hành vi hành hung một phụ nữ mang thai vào ngày 21/9 tại ngã tư Tôn Thất Thuyết – Phạm Hùng (gần bến xe Mỹ Đình), người thân của nạn nhân đã làm đơn tố cáo. Hành động đánh phụ nữ mang thai của nam thanh niên khiến nhiều người vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet Theo thông tin do chị M.P cung cấp cho một số cơ quan báo chí vào ngày 2/10 vừa qua, gia đình chị đã có đơn tố cáo đến Công an quận Nam Từ Liêm; Viện Kiểm sát Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) để yêu cầu xử lý Đỗ Thanh Phương vì hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại đến sức khoẻ người khác.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nam thanh niên đánh người đã lên tiếng trần tình. Phương giải thích rằng sự việc xảy ra hôm đó là ngoài mong muốn. Lúc đó anh ta không hề có ý định đánh chị P. nhưng vì nóng tính, không kiểm soát được hành động nên mới làm chị P. bị thương. Người này còn cho biết từ hôm đó đã có ý định tìm nạn nhân để xin lỗi nhưng không tìm được địa chỉ.

Những vết thương của chị P. sau khi bị hành hung - Ảnh Internet Theo chia sẻ của Phương trên báo Đất Việt, bản thân Phương cũng có vợ, hai con nên không bao giờ có suy nghĩ đánh phụ nữ. “Nhìn đứa con mới sinh của tôi mà nghĩ lại hành động với chị P., tôi thấy mình có lỗi và xấu hổ quá”, Phương nói. Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 21/9, chị P. và em rể có xảy ra va chạm với Đỗ Thanh Phương, đang điều khiển SH. Mặc dù không gây ra thiệt hại nhưng Phương đã xuống xe mắng chửi, thách thức, đấm em rể chị P. Thấy vậy, chị P. vào can thì bị Phương hất mạnh ngã xuống đất. Sau đó, người này còn thách thức “đừng tưởng mày có bầu mà tao không dám đánh mày”. Sự việc chỉ dừng lại khi có người đi đường đến can ngăn.

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