Thành lập Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay với máy bay trực thăng Bell 505

Xã hội 30/05/2023 22:41

Ngày 30/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 599/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay xảy ra ngày 5/4/2023 đối với máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu đăng ký quốc tịch VN-8650.

Theo thông tin từ Báo Điện tử VietnamPlus, theo Quyết định, thành lập Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay xảy ra ngày 5/4/2023 đối với máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu đăng ký quốc tịch VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc-Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng, tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.  

Danh sách thành viên Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay gồm: Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm Phó Chủ tịch Thường trực; và Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam làm Phó Chủ tịch.

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Máy bay trực thăng Bell 505 Công ty thuộc Trực thăng miền Bắc-Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) - Ảnh: Báo Điện tử VietnamPlus

Các Ủy viên là lãnh đạo các cơ quan: Cục tác chiến; Quân chủng Phòng không Không quân; Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu); Bộ Tư lệnh Hải quân; đại diện Bộ Tài chính; Vụ Vận tải, Vụ Tài chính; Bộ Giao thông Vận tải; Cục Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam; đại diện Quốc gia thiết kế, chế tạo tàu bay (Canada); đại diện Quốc gia thiết kế, chế tạo động cơ (Pháp); lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng; lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Dẫn tin từ Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, tổ chuyên gia gồm: Các chuyên gia của Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không); các chuyên gia của Bộ Quốc phòng (Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh đoàn 18...);     

Tổ Thư ký gồm: Cục tác chiến - Bộ Quốc phòng; Quân chủng Phòng không, Không quân - Bộ Quốc phòng; Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải.

Các cơ quan, đơn vị có thành viên thuộc Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay có văn bản cử người gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/6/2023.

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Các lực lượng trục vớt phần đuôi chiếc trực thăng Bell 505 nhãn hiệu VN 8650 gặp nạn trên Vịnh Hạ Long ngày 5/4 - Ảnh: Báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác điều tra và hoạt động của Ủy ban điều tra theo thủ tục điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Nghị định số 75/2007/NĐ- CP ngày 9/5/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng.

Kinh phí hoạt động điều tra sự cố thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng.    

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ điều tra.

Đề xuất thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng Bell-505 gặp nạn trên vùng biển Quảng Ninh

Đề xuất thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng Bell-505 gặp nạn trên vùng biển Quảng Ninh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban điều tra tai nạn máy bay Bell 505 khiến 5 người thiệt mạng tại Quảng Ninh.

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