Đề xuất thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng Bell-505 gặp nạn trên vùng biển Quảng Ninh

Xã hội 27/04/2023 14:42

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa gửi đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban điều tra tai nạn máy bay Bell 505 khiến 5 người thiệt mạng tại Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Báo An ninh Thủ đô, Bộ GTVT cho biết, tới nay, ngoài thi thể của phi công và 4 hành khách được tìm thấy, các mảnh vỡ của trực thăng rơi đã được trục vớt và đưa về sân bay Gia Lâm, Hà Nội bảo quản.

Căn cứ Công ước Chicago 1944 (Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định liên quan về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng, Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng cho thành lập Ủy ban điều tra tai nạn máy bay.

Uỷ ban dự kiến gồm: Lãnh đạo Bộ GTVT làm Chủ tịch ủy ban, lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm Phó chủ tịch thường trực, lãnh đạo Cục Hàng không làm Phó chủ tịch.

Các ủy viên (của Ủy ban) gồm đại diện 16 cơ quan, tổ chức của Việt Nam và đại diện quốc gia thiết kế, chế tạo máy bay.

Đề xuất thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng Bell-505 gặp nạn trên vùng biển Quảng Ninh - Ảnh 1
Một phần đuôi của trực thăng Bell-505 số hiệu VN-8650 được tìm thấy - Ảnh: Vietnamplus

Cụ thể: Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ GTVT, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Hải Phòng, Sở Y tế Quảng Ninh; đại diện Canada - quốc gia thiết kế, chế tạo máy bay, đại diện Pháp - quốc gia thiết kế, chế tạo động cơ.

Ngoài ra Ủy ban điều tra còn có tổ chuyên gia và tổ thư ký là đại diện các cơ quan liên quan, tổ chức thiết kế và chế tạo máy bay, động cơ.

Bộ GTVT nhận định, vụ rơi trực thăng Bell 505 là tai nạn tàu bay mức A căn cứ theo các công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. Do đó, việc điều tra tai nạn được thực hiện theo quy định tại điều 106 của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Tuân thủ theo Công ước Chicago, Cục Hàng không Việt Nam đã thông báo cho các quốc gia liên quan đến tai nạn máy bay trên, gồm: Tổ chức thiết kế, chế tạo máy bay (Bell); tổ chức thiết, kế chế tạo động cơ máy bay (Safran); Ủy ban An toàn vận tải (TSB) của Canada (quốc gia thiết kế, chế tạo máy bay); Ủy ban An toàn hàng không dân dụng BEA của Pháp (quốc gia thiết kế, chế tạo động cơ máy bay).

Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được thư của Bell, Safran, TSB và BEA đề nghị hỗ trợ, đề xuất cử đại diện tham gia công tác điều tra tai nạn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, trước đó, ngày 5/4 xảy ra tai nạn liên quan đến tàu bay trực thăng BELL 505, đăng ký quốc tịch Việt Nam VN-8650 tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Đề xuất thành lập Ủy ban điều tra vụ trực thăng Bell-505 gặp nạn trên vùng biển Quảng Ninh - Ảnh 2
Mảnh vỡ trực thăng rơi được trục vớt - Ảnh: Vietnamnet

Trực thăng Bell 505 thực hiện chuyến bay 8650 cất cánh từ bãi đỗ Tuần Châu lúc 16h56 để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trong vòng 10 phút.

Vào thời điểm kết thúc chuyến bay lúc 17h05, chỉ huy bãi không nhận được liên lạc từ người lái tàu bay và báo về Sở chỉ huy của Công ty trực thăng miền Bắc. Vào khoảng 17h25, chỉ huy bãi nhận được thông tin tàu bay gặp tai nạn từ người dân.

Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đối với tai nạn tàu bay Bell 505 số đăng ký VN-8650 đã kết thúc, thi thể của phi công và 4 hành khách đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình.

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