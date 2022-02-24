Thanh Hóa: Phát hiện một xe tải chở hơn 1,7 tấn cá khoai ướp formol đang đi tiêu thụ

Xã hội 24/02/2022 08:55

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một xe ôtô tải chở tới 1,75 tấn cá khoai tẩm ướp formol - chất bảo quản độc hại có thể gây bệnh ung thư.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 23/2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ 1 ôtô tải đang chở hàng chục thùng hàng là cá khoai tẩm ướp chất độc hại đi tiêu thụ.

Cụ thể, trước đó, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang xe tải mang BKS 14H-010.02 do Dương Xuân Lâm (ở TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đang vận chuyển 85 thùng cá khoai nghi ướp formol có tổng trọng lượng 1,75 tấn đi tiêu thụ.

Thanh Hóa: Phát hiện một xe tải chở hơn 1,7 tấn cá khoai ướp formol đang đi tiêu thụ - Ảnh 1
Số lượng lớn cá khoai tẩm ướp formol được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện - Ảnh: Người Lao động

Qua test nhanh xác nhận toàn bộ số cá khoai nói trên đều cho kết quả dương tính với chất formol. Đây là một loại chất cấm trong sản xuất, bảo quản và chế biến thực phẩm. Theo lời khai của lái xe, toàn bộ số cá khoai nói trên được vận chuyển thuê từ tỉnh Thái Bình về Thanh Hóa bán lại cho các tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP. Thanh Hóa.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ số hàng trên để phối hợp xử lý theo quy định.

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