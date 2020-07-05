Thanh Hóa: Người đàn ông nghi bỏ lại thư tuyệt mệnh cùng ô tô trên cầu rồi nhảy sông tự tử

Xã hội 05/07/2020 18:33

Phát hiện chiếc ô tô đậu trên cầu, nghi có người nhảy sông tự tử nên người dân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Mới đây, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vẫn đang tổ chức tìm kiếm tung tích một người nghi bỏ xe lại cầu rồi nhảy sông tự tử.

Theo Người lao động, rạng sáng nay (5/7), người đi đường nhìn thấy trên cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã, đoạn qua phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa có chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Honda dừng trên cầu. Người dân nhìn vào trong thì thấy không có người, xe không khóa cửa.

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Nghi án người đàn ông bỏ lại ô tô trên cầu rồi nhảy sông tự tử - Ảnh: Internet

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và phát hiện trong xe có lá thư tuyệt mệnh kèm một số giấy tờ tùy thân mang tên L.V.T (ngụ xã Phú Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Đội cứu hộ phán đoán có thể người này đã nhảy cầu tự tử nên đã cho người tìm kiếm dọc sông Mã. 

Trước đó, vào ngày 15/6 tại Tiền Giang cũng vừa xảy ra vụ việc thanh niên bỏ xe trên cầu rồi nhảy sông tự tử. Cụ thể, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, người dân lưu thông qua cầu Rạch Miễu theo hướng từ TP Mỹ Tho về Bến Tre thì phát hiện một chiếc xe máy dựng sát lan can cầu nhưng xung quanh không có người. 

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Thanh niên để lại xe trên cầu rồi tự tử - Ảnh: Internet

Khi đến gần, người dân nhìn thấy có 1 mũ bảo hiểm và 1 ví da để lại trên cầu. Bên trong ví gia có CMND mang tên D.C.P (sinh năm 2000, ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho).

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, tìm kiếm nạn nhân.

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Từ khóa:   Thanh Hóa nhảy cầu tự tử thư tuyệt mệnh

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