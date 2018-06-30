Thảm cảnh một gia đình kiệt quệ vì ốm đau, bệnh tật

Xã hội 30/06/2018 14:07

Vợ chồng anh Chính sinh được 3 người con thì con trai đầu bị bại não. Cô con gái thứ 2 mắc bệnh ung thư máu. Đứa út mới 6 tháng tuổi. Bản thân anh Chính cũng bị bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng vẫn cố gắng cùng con chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện.

Bệnh tật bủa vây

Phía trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng của gia đình chị Trần Thị Hiền (36 tuổi, ngụ xóm Phú Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) chẳng có vật dụng gì giá trị ngoài hai chiếc giường nhỏ cùng chiếc ti vi cũ. Ngồi trên chiếc giường, chị Hiền vừa ẵm đứa con út mới 6 tháng tuổi trên tay vừa cố gắng đút cơm cho cậu con trai đầu đã 8 tuổi mắc bệnh bại não. Hỏi thăm về người chồng, chị Hiền buồn bã cho biết, hiện anh Nguyễn Văn Chính (36 tuổi, chồng chị Hiền) đang chăm sóc cô con gái thứ 2 bị bệnh ung thư máu ngoài một bệnh viện tại Hà Nội.

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Vinh mắc bệnh bại não, em gái bị bệnh u máu - Ảnh: Thúy Hằng

"Chồng tôi bị bệnh thoát vị đĩa đệm đã gần một năm nay. Dù đi lại khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng quanh năm túc trực, chăm sóc con gái bị ung thư máu ngoài đó. Ở nhà, mình tôi một nách hai đứa con thơ, đứa thì bồng ẵm trên tay, đứa lại bại não, chẳng thể làm được gì. Bệnh tật bủa vây khiến gia đình tôi như bị dồn vào ngõ cụt", chị Hiền đau đớn chia sẻ.

Con trai đầu lòng của vợ chồng chị là cháu Nguyễn Công Vinh (8 tuổi) khi sinh ra cũng là một đứa trẻ khỏe mạnh. Thế nhưng, càng lớn, gia đình phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường, khuôn mặt khờ khạo, vô hồn. Đưa đi thăm khám thì bác sỹ kết luận cháu Vinh mắc bệnh bại não. Căn bệnh bẩm sinh ngay từ trong bụng mẹ nhưng trong quá trình thăm khám thai định kỳ, bác sỹ không phát hiện được. Càng lớn, cháu Vinh càng ngu ngơ, khờ khạo.

Thảm cảnh một gia đình kiệt quệ vì ốm đau, bệnh tật - Ảnh 2
Hai năm nay bé Vy phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu - Ảnh: Thúy Hằng

Hai năm trước, bé Nguyễn Thị Hà Vy (7 tuổi, con gái thứ 2 của chị Hiền) lên cơn sốt cao, kéo dài đến 10 ngày. Dù cháu bé nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi chuyển thẳng ra bệnh viện trung ương nhưng vẫn không cắt được cơn sốt. Trời đất như sụp xuống dưới chân khi họ nghe bác sỹ kết luận con gái mắc bệnh ung thư máu.

"Tôi không còn sức đứng vững khi nghe tin con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc đó nó mới vừa 5 tuổi, vậy mà đã biết trước cái chết rồi. Nghĩ đến cảnh hai đứa con lần lượt gánh trọng bệnh mà tôi bất lực. Sao ông trời lại quá bất công với con tôi thế này. Chúng còn quá nhỏ dại, có tội tình gì đâu", anh Chính thở dài.

Thảm cảnh gia đình

Vợ chồng chị Hiền làm nông nghiệp, kinh tế chỉ phụ thuộc vào một sào ruộng trồng lúa. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Chính đi làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Con cái bệnh tật nên chị Hiền chỉ biết ở nhà chăm sóc, không làm được gì kiếm thêm thu nhập. Vừa rồi, vỡ kế hoạch, chị sinh thêm đứa con thứ 3 là một bé trai vừa 6 tháng tuổi.

Thảm cảnh một gia đình kiệt quệ vì ốm đau, bệnh tật - Ảnh 3
Căn nhà xuống cấp trầm trọng của gia đình anh Chính - Ảnh: Thúy Hằng

Con cái thơ dại, bệnh tật, đi viện thường xuyên nên anh Chính cũng phải nghỉ hẳn việc để phụ vợ chăm sóc con.

Căn bệnh bại não khiến bé Vinh không chút nhận thức, cứ đi lung tung, chẳng biết đường về. Sợ không may con bị lạc hoặc lội xuống ao hồ sẽ rất nguy hiểm nên chị Hiền chẳng bao giờ dám rời mắt khỏi con nửa bước.

Thảm cảnh một gia đình kiệt quệ vì ốm đau, bệnh tật - Ảnh 4
Gia đình anh Chính thuộc hộ khó khăn của xã - Ảnh: Thúy Hằng

Được biết, gia đình chị Hiền thuộc hộ khó khăn lâu năm của xã. Để có tiền đưa con đi chữa trị suốt hai năm qua, cái gì có giá trị trong nhà họ đều bán sạch, đó là chưa kể phải vay mượn thêm bên ngoài hàng trăm triệu đồng đến nay chưa có khả năng chi trả.

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Anh Chính kể về nỗi bất hạnh của gia đình- Ảnh: Thúy Hằng

Một năm trước, anh Chính phát hiện mắc bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng không có tiền chữa trị. Dù đi lại khó khăn nhưng anh vẫn cố gắng bám trụ lại bệnh viện để chăm sóc con. Bé Vy thường xuyên lên cơn sốt cao, quấy khóc liên tục, phải ẵm bồng suốt ngày đêm nên thời gian gần đây anh Chính không còn đủ sức, phải nhờ mẹ vợ từ quê ra để cùng luân phiên túc trực.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hiền xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Trần Thị Hiền, xóm Phú Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Hoặc STK của anh Chính: 103006240405, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh huyện Quỳnh Lưu. ĐT: 0963653031

 

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