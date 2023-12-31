Thảm án ngày cuối năm: Nghi trầm cảm, người đàn ông chém con 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch

Xã hội 31/12/2023 13:35

Người dân phát hiện ngăn chặn sự việc và đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Người con tử vong trên đường đi, người vợ bị thương nặng đang được cấp cứu.

Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 31/12, đại diện chính quyền xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận khoảng 6h cùng ngày, tại nhà của gia đình Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988, ở xã Gia Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Thảm án ngày cuối năm: Nghi trầm cảm, người đàn ông chém con 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Gia đình và Xã hội 

Trong lúc cãi vã với vợ là chị B.T.T. (SN 1991), Lộc đã dùng dao chém cả vợ lẫn con trai là cháu N.B.T.T. (SN 2021).

Thảm án ngày cuối năm: Nghi trầm cảm, người đàn ông chém con 2 tuổi tử vong, vợ nguy kịch - Ảnh 2
Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Gia đình và Xã hội, người dân phát hiện ngăn chặn sự việc và đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Người con tử vong trên đường đi, người vợ bị thương nặng đang được cấp cứu.

Theo lãnh đạo xã Gia Ninh, trước đó Lộc có biểu hiện trầm cảm, đã đi khám và mua thuốc để điều trị.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

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Từ khóa:   án mạng bố giết con tin xã hội

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