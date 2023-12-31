Người dân phát hiện ngăn chặn sự việc và đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Người con tử vong trên đường đi, người vợ bị thương nặng đang được cấp cứu.
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Theo thông tin từ Dân Trí, ngày 31/12, đại diện chính quyền xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận khoảng 6h cùng ngày, tại nhà của gia đình Nguyễn Tấn Lộc (SN 1988, ở xã Gia Ninh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.
Trong lúc cãi vã với vợ là chị B.T.T. (SN 1991), Lộc đã dùng dao chém cả vợ lẫn con trai là cháu N.B.T.T. (SN 2021).
Dẫn tin từ Gia đình và Xã hội, người dân phát hiện ngăn chặn sự việc và đưa 2 mẹ con đi cấp cứu. Người con tử vong trên đường đi, người vợ bị thương nặng đang được cấp cứu.
Theo lãnh đạo xã Gia Ninh, trước đó Lộc có biểu hiện trầm cảm, đã đi khám và mua thuốc để điều trị.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.