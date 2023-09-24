Các bệnh nhân là L.V.C. (60 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) cùng 3 người con trai là L.H.C. (38 tuổi), L.T.C. (36 tuổi) và L.T.Ch. (33 tuổi) nhập viện cấp cứu vào khoảng 15h chiều 22/9.

Theo thông tin từ Dân Trí, tối 23/9, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, nơi đây đang tiếp nhận điều trị 4 trường hợp bị tấn công khi đang làm ruộng, xảy ra tại huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) ngày 22/9.

Bệnh nhân được các bác sĩ cắt lọc, xuyên kim, khâu gân, nẹp cố định ngón tay bị tổn thương.

Thời điểm nhập viện, ông C. trong tình trạng có nhiều vết thương ở ngón thứ 4 của tay trái, như đứt gân gấp nông sâu, đứt gân duỗi bán phần, gãy nền đốt. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy kín đầu dưới xương quay phải, gãy kín đầu ngoài xương đòn trái.

Còn người con trai 38 tuổi của ông C. nhập viện trong tình trạng có vết thương vai phải, đứt gân cơ dưới gai, gân duỗi ngón 2 tay phải, gãy vắt chỏm xương bàn tay, được cắt lọc và khâu gân.

Người con 36 tuổi bị thương trật hở khớp ngón tay và vết thương đùi phải, rách 1 phần cơ căng mạc đùi. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân xuyên kim và nẹp bột ngón tay, khâu lại vết thương đùi.

Riêng người con 33 tuổi có nhiều vết thương và đứt gân duỗi các ngón 2, 3, 4 của bàn tay phải. Ngoài ra, bệnh nhân còn gãy đốt 2 ngón tay, có vết thương ở ngực trái. Với trường hợp này, ekip điều trị đã cắt lọc, gắn kim khớp và nẹp các ngón tay bị thương, khâu gân, xử lý vết thương ngực.

Hiện tại, cả 4 bệnh nhân trên đang được theo dõi tại khoa Chấn thương chỉnh hình.

Cha con ông C. nhập viện với nhiều vết thương nặng - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, trưa 22/9, tại ruộng của ông L.V.C (60 tuổi; ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa) đã xảy ra mâu thuẫn giữa cha con ông Chạnh với nhóm đối tượng về việc tranh chấp đất cho thuê.

Sau đó, nhóm đối tượng đã đánh và dùng dao chém trọng thương ông Chạnh và 3 con trai của ông là L.H.C, L.T.C và Lê Th.C.

"Sau khi chém người, nhóm đối tượng đã bỏ trốn. Công an huyện Thủ Thừa đang tích trực truy xét, bắt giữ các đối tượng; đồng thời xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật" - thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa cho biết.

Cha con ông C. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Thừa, sau đó chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).