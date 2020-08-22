Tai nạn thương tâm: Xe ben tuột dốc, cán tử vong người phụ nữ đang đi cùng con trai

Xã hội 22/08/2020 12:55

Vụ tai nạn thương tâm khiến giao thông trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua cầu Đan Mạch (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) ách tắc nhiều tiếng đồng hồ.

Mới đây, tại Tỉnh lộ 725, đoạn qua cầu Đan Mạch (thuộc địa phận xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 21/8, xe ben chở cát mang BKS: 49C-032.88 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên Tỉnh lộ 725 theo hướng từ xã Tân Lâm (huyện Di Linh) qua thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm).

Khi lưu thông qua cầu Đan Mạch rồi leo dốc cao ở phía trước, xe ben bất ngờ mất thắng, tuột dốc về phía sau, tông dập nát đầu xe con do ông Dương Mạnh Hùng điều khiển và xe máy mang BKS: 11F8-9145 do anh Phạm Tấn Nghĩa (20 tuổi, ngụ tại Thôn 9, xã Lộc Ngãi) chở theo mẹ là bà Võ Thị Cúc (43 tuổi) đang lưu thông cùng chiều phía sau.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Anh Nghĩa kịp thời nhảy qua lề đường nên thoát nạn, còn bà Cúc bị xe ben cán qua người kéo lê hơn 20 mét trên đường làm tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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