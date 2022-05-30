Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang xác minh, làm rõ thông tin vụ tai nạn giao thông hi hữu khi một chiếc ôtô tải vào một đám tang ven đường khiến 3 người thương.

Theo Người Lao Động, ngày 30/5, Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đang xác minh, làm rõ thông tin vụ tai nạn giao thông hi hữu khi một chiếc ôtô tải vào một đám tang ven đường khiến 3 người thương.

Theo thông tin từ camera ghi lại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21 giờ 44 phút ngày 29/5, trên Quốc lộ 38 B đoạn qua địa phận phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Một chiếc xe ô tô con lao thẳng vào rạp đám tang ven đường khiến nhiều người bị thương - Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm trên, xe ôtô mang BKS 35A-165.32 do Dương Ngọc C. (ngụ xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) điều khiển bất ngờ lao vào rạp đám tang, ủi đi một số bàn ghế và kéo đổ một góc rạp. Lúc này, bên trong rạp đang có nhiều người ngồi uống nước.

Theo Dân Việt, ngày 30/5, ông Trần Danh Lợi - Bí thư Đảng ủy thị trấn Thiên Tôn (Hoa Lư, Ninh Bình) lên tiếng xác nhận vụ việc. Ông Lợi cho biết: "Khoảng 22 giờ ngày 29/5, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn hi hữu, một chiếc xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào đám tang khiến 3 người bị thương phải đưa đi bệnh viện".

Lúc xảy ra tai nạn nhiều người đang có mặt tại đám tang - Ảnh: Chụp màn hình

Qua biển số xe từ hệ thống Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, xe ô tô biển kiểm soát 35A-165.32 mang nhãn hiệu Huyndai, được đăng ký lần đầu vào năm 2019.

Sau khi nhận được tin báo chính quyền thị trấn Thiên Tôn, lực lượng Công an huyện Hoa Lư đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hiện, vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

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