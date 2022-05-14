Khi cả 3 mẹ con đến gần trường, một xe đầu kéo chở xi măng di chuyển cùng chiều phía sau đi tới quệt phải. Cú va chạm khiến 3 mẹ con ngã ra đường, 2 cháu M. và L. bị bánh xe chèn lên. Ngay sau đó, 2 cháu được người dân đưa lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Sau khi mổ cấp cứu, cháu My phải cắt chân trái từ gối xuống.

Theo Báo Giao thông, vào khoảng 6h30 sáng ngày 13/5, chị Nguyễn Thị L. (SN 1982, ở Nghi Hòa, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy chở 2 con là Nguyễn Thị Huyền M. (SN 2012) và Nguyễn Đình Bộ L. (SN 2015) đến Trường Tiểu học Nghi Hải, Cửa Lò đi học.

Theo báo Nghệ An, hiện tại, hoàn cảnh của hai học sinh này rất đáng thương, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đông con và bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ của hai cháu đã ngoài 40 tuổi và chỉ làm nghề buôn bán nhỏ, để nuôi 4 con nhỏ.

Chiều ngày 14/5, đoàn công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến thăm hỏi 2 nạn nhân. Tại bệnh viện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ với hoàn cảnh gia đình. Thăm hỏi tình hình thực tế sức khỏe của các cháu với các bác sĩ đang trực tiếp điều trị, Giám đốc Sở cũng mong muốn bệnh viện tạo mọi điều kiện tốt nhất về thuốc, trang thiết bị y tế và nhân lực để cứu chữa cho hai cháu.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao hỗ trợ cho mẹ của hai học sinh bị tai nạn - Ảnh: Báo Nghệ An

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẵn sàng đồng hành với gia đình để cùng hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh cho hai cháu trong điều kiện tốt nhất.

Trước hoàn cảnh éo le của gia đình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời động viên gia đình bình tĩnh, mạnh mẽ để từng bước khắc phục khó khăn trước mắt. Về lâu dài, Sở sẽ tiếp tục cùng với Công đoàn ngành và phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chăm lo cho các em trong quá trình điều trị tại bệnh viện cũng như sau khi hồi phục, đi học trở lại.