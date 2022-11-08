Khi qua giao lộ đường số 1 – đường số 12 khoảng 500 mét thì xe máy sụp ổ gà khiến người đàn ông loạng choạng tay lái, ngã xuống đường ở tốc độ khá cao

Ngày 7/11, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm clip về vụ một người chạy xe máy bị sụp ổ gà, ngã xuống đường tử vong. Được biết, vụ việc xảy ra trên đường số 1 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM).

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, người dân cho biết, khoảng 22 giờ ngày 5/11, người đàn ông khoảng 50 tuổi (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) chạy xe máy trên đường số 1 theo hướng từ đường số 2 về đường số 16.

Khi qua giao lộ đường số 1 – đường số 12 khoảng 500 mét thì xe máy sụp ổ gà khiến người đàn ông loạng choạng tay lái, ngã xuống đường ở tốc độ khá cao. Nghe tiếng động lớn, dân cư xung quanh chạy tới sơ cứu, đưa người đàn ông đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn xe máy của người đàn ông không bật đèn và không có va chạm với phương tiện nào khác.

Người dân khu vực cũng phản ánh một số trường hợp bị té ngã khi chạy xe trúng ổ gà nói trên.

Sáng ngày 6/11, lực lượng chức năng đã đưa phương tiện, vật liệu tới để san lấp ổ gà nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, một số người dân lo ngại tình trạng cũ sẽ tái diễn vì thời tiết mưa nhiều, con đường nhiều chỗ xuống cấp, chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Người đàn ông chạy xe máy bị sụp ổ gà trên đường số 1 - Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin từ báo Người Lao động, hiện ổ gà trên đã được khắc phục. Theo đại diện UBND phường Bình Hưng Hoà B, đơn vị đang triển khai công tác khắc phục tình trạng ổ gà trên toàn bộ tuyến đường số 1 để đảm bảo an toàn giao thông.

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