Một đoạn clip đánh ghen từ tháng 5/2021 bất ngờ bị 'đào' lại khiến nhiều người xôn xao. Nguyên nhân là do người ta nghi rằng nữ chính trong clip ấy là một hotgirl Hà Thành 9X đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn những ngày qua.

Cô gái bị đánh ghen tại phố cổ Hà Nội hồi tháng 5 được cho là một hotgirl đình đám - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sau vụ việc khiến MXH xôn xao, hotgirl trên và người chồng đều lên tiếng cho biết đây chỉ là dàn dựng với mục đích quay phim mà thôi. Bất ngờ sau đó, người vợ có động thái cho rằng hành động trên của anh chồng chỉ là đang "tẩy trắng" quá khứ để bồ tiếp tục tiến bước trên con đường nghệ thuật. Sau đó, cô vợ tiếp tục cập nhật nhiều trạng thái buồn phiền, ám chỉ hai vợ chồng đã đường ai nấy đi.