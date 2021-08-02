Liên quan đến vụ chiếc clip đánh ghen được lan truyền lại trên mạng xã hội thời gian gần đây của một hotgirl Hà Thành, mới đây, đoạn clip đã biến mất khiến nhiều người khó hiểu.
Một đoạn clip đánh ghen từ tháng 5/2021 bất ngờ bị 'đào' lại khiến nhiều người xôn xao. Nguyên nhân là do người ta nghi rằng nữ chính trong clip ấy là một hotgirl Hà Thành 9X đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn những ngày qua.
Được biết, sau vụ việc khiến MXH xôn xao, hotgirl trên và người chồng đều lên tiếng cho biết đây chỉ là dàn dựng với mục đích quay phim mà thôi. Bất ngờ sau đó, người vợ có động thái cho rằng hành động trên của anh chồng chỉ là đang "tẩy trắng" quá khứ để bồ tiếp tục tiến bước trên con đường nghệ thuật. Sau đó, cô vợ tiếp tục cập nhật nhiều trạng thái buồn phiền, ám chỉ hai vợ chồng đã đường ai nấy đi.
Mới đây, người vợ lại bất ngờ đăng status bức xúc bởi hình ảnh cô từng đăng liên quan đến vụ đánh ghen bị 1 page "chặn đứng".
Cụ thể, cô đăng lại hình ảnh chụp thông báo từ Facebook: "... đã chặn ảnh của bạn vì ảnh có thể chứa nội dung mà họ sở hữu" kèm theo dòng trạng thái: "Chặn thế nào được cái nhân cách dơ bẩn của em hả em?"
Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng tiếp tục phát hiện đoạn clip đánh ghen được đăng trên các diễn đàn đã bất ngờ bị chặn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hành động trên vướng phải nhiều ý kiến từ phía cộng đồng mạng khi cho rằng "bọn nó cùng team". Hiện tại, phía chị vợ cũng như các nhân vật trong vụ việc vẫn chưa có phản hồi nào.