Sốc: Clip đánh ghen hotgirl trên phố cổ Hà Nội bất ngờ bị chặn bản quyền trên toàn thế giới, CĐM đặt câu hỏi khó 'bọn nó cùng team'?

Xã hội 02/08/2021 10:03

Liên quan đến vụ chiếc clip đánh ghen được lan truyền lại trên mạng xã hội thời gian gần đây của một hotgirl Hà Thành, mới đây, đoạn clip đã biến mất khiến nhiều người khó hiểu.

Một đoạn clip đánh ghen từ tháng 5/2021 bất ngờ bị 'đào' lại khiến nhiều người xôn xao. Nguyên nhân là do người ta nghi rằng nữ chính trong clip ấy là một hotgirl Hà Thành 9X đang gây xôn xao trên khắp các diễn đàn những ngày qua.

danh ghen 1
Cô gái bị đánh ghen tại phố cổ Hà Nội hồi tháng 5 được cho là một hotgirl đình đám - Ảnh cắt từ clip

Được biết, sau vụ việc khiến MXH xôn xao, hotgirl trên và người chồng đều lên tiếng cho biết đây chỉ là dàn dựng với mục đích quay phim mà thôi. Bất ngờ sau đó, người vợ có động thái cho rằng hành động trên của anh chồng chỉ là đang "tẩy trắng" quá khứ để bồ tiếp tục tiến bước trên con đường nghệ thuật. Sau đó, cô vợ tiếp tục cập nhật nhiều trạng thái buồn phiền, ám chỉ hai vợ chồng đã đường ai nấy đi.

danh ghen 2
Qua đoạn trò chuyện cùng bạn bè, người vợ cho rằng chồng đang "tẩy trắng" cho bồ - Ảnh: Chụp màn hình 

Mới đây, người vợ lại bất ngờ đăng status bức xúc bởi hình ảnh cô từng đăng liên quan đến vụ đánh ghen bị 1 page "chặn đứng".

Sốc: Clip đánh ghen hotgirl trên phố cổ Hà Nội bất ngờ bị chặn bản quyền trên toàn thế giới, CĐM đặt câu hỏi khó 'bọn nó cùng team'? - Ảnh 3
Trạng thái mới của cô vợ - Ảnh: Chụp màn hình 

 Cụ thể, cô đăng lại hình ảnh chụp thông báo từ Facebook: "... đã chặn ảnh của bạn vì ảnh có thể chứa nội dung mà họ sở hữu" kèm theo dòng trạng thái: "Chặn thế nào được cái nhân cách dơ bẩn của em hả em?"

danh ghen 4
Đoạc clip đã bị chặn và bình luận nhiều chiều của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, mọi việc chưa dừng lại ở đó, cư dân mạng tiếp tục phát hiện đoạn clip đánh ghen được đăng trên các diễn đàn đã bất ngờ bị chặn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hành động trên vướng phải nhiều ý kiến từ phía cộng đồng mạng khi cho rằng "bọn nó cùng team". Hiện tại, phía chị vợ cũng như các nhân vật trong vụ việc vẫn chưa có phản hồi nào.  

Người phụ nữ U40 đạt 27 điểm thi đại học sau 21 ngày ôn thi thần tốc với ước mơ muốn làm cô giáo

Người phụ nữ U40 đạt 27 điểm thi đại học sau 21 ngày ôn thi thần tốc với ước mơ muốn làm cô giáo

Một người phụ nữ vì muốn hoàn thành ước mơ "gõ đầu trẻ" còn dang dở 20 năm đã trở lại với kỳ thi THPT Quốc gia ở tuổi 40 và đạt được kết quả ấn tượng. Câu chuyện cảm động của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   clip đánh ghen clip nóng 2 phút hot girl lộ clip nóng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 49 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 49 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 49 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 49 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 18 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1