Khi trèo qua lan can của hành lang tầng 2, em A đã không may bị ngã xuống mái che và nền đường, chảy nhiều máu.

Trao đổi với VietNamNet, sáng nay (26/11), ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ, cho biết, nữ sinh P.V.K.A (sinh năm 2006, học sinh lớp 11) trong giờ ra chơi đã giấu giày của bạn trên mái che đường ra nhà vệ sinh.

Sau đó, nữ sinh K.A. xin phép lớp trưởng ra ngoài để lấy giày trả cho bạn. Tuy nhiên, khi trèo qua lan can của hành lang tầng 2, em K.A đã không may bị ngã xuống.

“Sau khi đùa bằng việc giấu giày của bạn, vào lớp thấy bạn đi lò cò, em K.A. ngại quá nên xin phép ra ngoài đi lấy giày trả cho bạn, rồi sự việc đáng tiếc xảy ra” - ông Lập nói.

Địa điểm mà em A - nữ sinh lớp 11 trường THPT Nguyễn Tất Thành (TP. Việt Trì) bị ngã xuống và tử vong sau đó - Ảnh: báo Lao động

Trao đổi với báo Lao Động, thầy Nguyễn Văn Thư - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trước đó, em A giấu giày của bạn trên mái che đường ra nhà vệ sinh nên xin phép lớp trưởng cho ra lấy giày trả cho bạn. Khi trèo qua lan can của hành lang tầng 2, em A đã không may bị ngã xuống mái che và nền đường, chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, các giáo viên và học sinh đã cùng đưa A đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, em A đã tử vong lúc 15h ngày 24/11.

"Trong bối cảnh cô giáo sắp vào lớp, có thể do tâm lý vội vàng để lấy dép trả lại cho bạn, nên không may em A đã bị ngã. Toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường rất đau lòng và đáng tiếc, vì em A là một học sinh năng động, học rất giỏi trong lớp chất lượng cao của trường. Vừa rồi, điểm thi môn Ngữ Văn của em A cao nhất lớp" - ông Thư bộc bạch.

Sự việc đau lòng trên là một lời cảnh tỉnh đối với các em học sinh, không nên đùa giỡn quá mức, tránh xa các khu vực có thể xảy ra tai nạn, luôn phải đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.

Để lại xe và dép, nữ sinh lớp 9 mất tích nghi nhảy cầu Khuya 24/11, người dân phát hiện trên cầu An Lỗ (xã Phong An) có một chiếc xe và một đôi dép, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên trình báo cho cơ quan chức năng.

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