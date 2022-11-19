Quỳnh không may trượt chân ngã xuống nước nhưng 2 bạn đi cùng vẫn không biết.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 18/11, thông tin từ UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 nữ sinh tử vong.

Theo đó, khoảng 16h ngày 18/11, em N.N.Q. (SN 2009, học sinh Trường THCS Chu Văn An, huyện Chư Prông) cùng 2 người bạn đến khu vực đập thủy lợi thuộc TDP 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông chơi và chụp ảnh.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân - Ảnh: VOV

Theo thông tin tử VOV, tại đây, Quỳnh không may trượt chân ngã xuống nước nhưng 2 bạn đi cùng vẫn không biết. Một lúc lâu sau sự việc mới được phát hiện và báo cho gia đình, nhưng em Quỳnh đã tử nạn. Khoảng 16h45, gia đình đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân về nhà.

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, báo cáo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có người bị nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ra-dap-thuy-loi-chup-anh-cung-ban-nu-sinh-tu-nan-thuong-tam-do-khong-may-truot-chan-nga-xuong-nuoc-526499.html