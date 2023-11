Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh) chưa có giấy phép lái xe, trong người có nồng độ cồn là 0,350mg/lít khí thở.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 15/11, Công an TP Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đang tiếp tục mời những người có liên quan vụ ô tô biển xanh 68C-0862 gây tai nạn làm một học sinh cấp 3 tử vong để làm rõ vụ việc. Bước đầu, công an xác định người điều khiển xe ô tô biển xanh gây tai nạn nói trên là Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh).

Thời điểm xảy ra tai nạn, Thép chưa có giấy phép lái xe, trong người có nồng độ cồn là 0,350mg/lít khí thở.

Làm việc với công an, Thép cho biết khoảng 10 ngày trước, Thép có mượn xe ô tô biển xanh từ người tên Đặng Quốc Cường (21 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm) để tập lái và đến tối 14/11 thì xảy ra vụ tai nạn.

Xe ô tô biển xanh 68C-0862 gây tai nạn khiến em Q. tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 21h ngày 14/11, anh Lê Văn Đở (41 tuổi, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc) chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới bị xe biển xanh biển số 68C-0862 do Danh Thép chạy cùng chiều phía sau va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet

Sau cú va chạm, xe biển xanh tiếp tục đi chuyển đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới thì tông vào xe máy do em L.D.M.Q (15 tuổi) điều khiển. Sau khi gây tai nạn, Danh Thép bỏ ô tô lại rồi rời khỏi hiện trường. Em Q. được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong; còn anh Đở bị thương nhẹ.

Khoảng một giờ sau khi gây tai nạn Thép đã đến Công an Phú Quốc trình diện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-xe-bien-xanh-tong-nu-sinh-15-tuoi-tu-vong-o-phu-quoc-nguoi-gay-tai-nan-muon-xe-tap-lai-525214.html