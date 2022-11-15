Vụ tai nạn liên hoàn do xe ô tô biển xanh gây ra ở Phú Quốc: Nạn nhân 15 tuổi tử vong là học sinh giỏi ngoan hiền

Xã hội 15/11/2022 16:33

Em L.D.M.Q. (15 tuổi) là nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn do xe ô tô biển xanh 68C-0862 gây ra vào tối ngày 14/11.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều ngày 15/11, một giáo viên trường THPT An Thới (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cho biết em L.D.M.Q. (15 tuổi) là học sinh lớp 10. Em Q là nạn nhân đã tử vong trong vụ tai nạn do xe ô tô biển xanh 68C-0862 gây ra hồi tối 14-11.

 

Theo thầy K, từ hồ sơ học tập cho thấy em Q là học sinh giỏi từ những năm cấp 2. Khi vào trường, em Q được chọn vào học lớp đặc biệt, duy nhất của trường do em có số điểm thi cao. Thầy giáo cho biết: "Em Q vừa thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh để chọn đi thi cấp tỉnh. Khi chưa có kết quả thì bất ngờ xảy ra vụ việc đau lòng này. Theo thầy cô trong trường đánh giá, em là học sinh rất giỏi, rất ngoan hiền, lễ phép”.

Anh Lê Minh Trí, một người hàng xóm với gia đình em Q, kể ba mẹ em trước đây sống ở phường Dương Đông, sau đó, chuyển đến sống tại phường An Thới, gia đình em kinh doanh tạp hóa.

“Em Q ngoài giờ đi học thì ở nhà phụ giúp gia đình. Trước giờ tôi biết em là học sinh giỏi, hiền lành, lễ phép, bạn bè thầy cô hàng xóm ai cũng công nhận vậy” - Anh Trí thông tin thêm.

Vụ tai nạn liên hoàn do xe ô tô biển xanh gây ra ở Phú Quốc: Nạn nhân 15 tuổi tử vong là học sinh giỏi ngoan hiền - Ảnh 1
Chiếc xe ô tô biển xanh bị hưng hỏng nặng sau tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào khoảng 21 giờ ngày 14/11, ôtô biển số xanh này chạy hướng từ phường An Thới về phường Dương Đông đã va chạm với xe gắn máy tại đoạn đường gần khu vực di tích nhà tù Phú Quốc. Sau đó, ô tô này tiếp tục chạy thêm khoảng 400m rồi tông vào nhóm học sinh đi trên đường khiến một nữ sinh bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Người dân chứng kiến vụ việc cho hay, sau khi tông vào nữ sinh, tài xế ô tô tiếp tục chạy thêm khoảng 200m về hướng Trường Tiểu học và THCS An Thới thì bị người dân chặn đường giữ lại. Thấy tài xế lái ô tô cũng bị thương nên mọi người đưa anh này vào trạm y tế cấp cứu cùng với nữ sinh. Tuy nhiên, khi thấy nữ sinh bị thương quá nặng, tài xế đã bỏ trốn.

Vụ tai nạn liên hoàn do xe ô tô biển xanh gây ra ở Phú Quốc: Nạn nhân 15 tuổi tử vong là học sinh giỏi ngoan hiền - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Hơn 2 giờ sau khi trốn khỏi trạm y tế, tài xế ô tô biển số xanh đã đến Công an TP Phú Quốc trình diện. Lúc này, tài xế đã thay quần áo khác, khai tên Danh Thép (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng). Thượng tá Nghiêm Việt Hải nói" Kết quả kiểm tra cho thấy Danh Thép không có giấy phép lái xe, hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra xem ai đã giao xe cho Danh Thép điều khiển để xử lý".

Tại hiện trường, xe máy bị ô tô tông hư hỏng nặng. Trên kính chắn gió của ôtô biển số xanh có tem đăng kiểm hết hạn từ ngày 6/11/2019.

Về nguồn gốc, chiếc xe này từng được đăng ký chủ sở hữu là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và đã được bán thanh lý cho một cán bộ về hưu. Sau khi mua, người này đã không thay biển kiểm soát, cũng như đăng kiểm phương tiện theo quy định.

Danh tính tài xế ô tô biển số xanh gây tai nạn liên hoàn khiến nữ sinh 16 tuổi tử vong ở Phú Quốc

Danh tính tài xế ô tô biển số xanh gây tai nạn liên hoàn khiến nữ sinh 16 tuổi tử vong ở Phú Quốc

Chiếc xe hơi 4 chỗ mang biển số xanh 68C-0862 đã va chạm vào một người đàn ông, sau đó lao vào ba thùng rác, rồi tiếp tục tông một nữ sinh tử vong, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

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