Danh tính tài xế ô tô biển số xanh gây tai nạn liên hoàn khiến nữ sinh 16 tuổi tử vong ở Phú Quốc

Xã hội 15/11/2022 12:15

Chiếc xe hơi 4 chỗ mang biển số xanh 68C-0862 đã va chạm vào một người đàn ông, sau đó lao vào ba thùng rác, rồi tiếp tục tông một nữ sinh tử vong, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 15/11, Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết, đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 21h ngày 14/11, tại đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn thuộc phường An Thới) giữa xe ô tô biển số xanh 68C-0862 và 2 xe mô tô biển số 68H1-006.32; 68MA-028.06.

Danh tính tài xế ô tô biển số xanh gây tai nạn liên hoàn khiến nữ sinh 16 tuổi tử vong ở Phú Quốc - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Lê Văn Đở (SN 1981, chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển xe mô tô biển số 68H1-006.32 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng An Thới đi Dương Tơ, khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới thì bị xe ô tô biển số xanh 68C-0862 do Danh Thép (SN 1993, nghề nghiệp sửa xe; chỗ ở hiện nay: Rạch Hàm, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau va chạm vào đuôi xe.

Sau khi va chạm, xe ô tô biển số xanh 68C-0862 tiếp tục di chuyển đến đoạn đường trước trường THPT An Thới thì va chạm với xe máy 68MA-028.06 do em Lê Dương Mỹ Q (SN 2007, Chỗ ở hiện nay: Khu phố 6, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển và tiếp tục di chuyển về Dương Tơ khi đến đoạn trước cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thới 2 thì Danh Thép bỏ lại xe ô tô 68C-0862 và rời khỏi hiện trường.

Danh tính tài xế ô tô biển số xanh gây tai nạn liên hoàn khiến nữ sinh 16 tuổi tử vong ở Phú Quốc - Ảnh 2
Va chạm liên hoàn nên đầu xe biển xanh 68C.08.XX bị móp méo, hư hỏng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, hơn 2 giờ sau khi trốn khỏi trạm y tế, tài xế ô tô biển số xanh đã đến Công an TP Phú Quốc trình diện. Lúc này, tài xế đã thay quần áo khác, khai tên Danh Thép (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng). Thượng tá Nghiêm Việt Hải cho biết: "Kết quả kiểm tra cho thấy Danh Thép không có giấy phép lái xe, hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra xem ai đã giao xe cho Danh Thép điều khiển để xử lý”.

Tại hiện trường, xe máy bị ô tô tông hư hỏng nặng. Trên kính chắn gió của ôtô biển số xanh có tem đăng kiểm hết hạn từ ngày 6/11/2019.

Về nguồn gốc, chiếc xe này từng được đăng ký chủ sở hữu là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và đã được bán thanh lý cho một cán bộ về hưu. Sau khi mua, người này đã không thay biển kiểm soát, cũng như đăng kiểm phương tiện theo quy định.

Nguyên nhân tài xế taxi tử vong trong lúc đợi khách tham quan khu di tích Mường Phăng

Nguyên nhân tài xế taxi tử vong trong lúc đợi khách tham quan khu di tích Mường Phăng

Liên quan đến sự việc tài xế taxi của Hợp tác xã taxi Hòa Bình Xanh (Tập đoàn Mai Linh) chết trong xe khi đang chờ khách tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn ở Phú Quốc Tài xế ô tô biển số xanh tông chết nữ sinh 16 tuổi tai nạn giao thông

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 13 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?