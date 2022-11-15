Chiếc xe hơi 4 chỗ mang biển số xanh 68C-0862 đã va chạm vào một người đàn ông, sau đó lao vào ba thùng rác, rồi tiếp tục tông một nữ sinh tử vong, nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 15/11, Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết, đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 21h ngày 14/11, tại đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn thuộc phường An Thới) giữa xe ô tô biển số xanh 68C-0862 và 2 xe mô tô biển số 68H1-006.32; 68MA-028.06. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Lê Văn Đở (SN 1981, chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển xe mô tô biển số 68H1-006.32 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng An Thới đi Dương Tơ, khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới thì bị xe ô tô biển số xanh 68C-0862 do Danh Thép (SN 1993, nghề nghiệp sửa xe; chỗ ở hiện nay: Rạch Hàm, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau va chạm vào đuôi xe.

Sau khi va chạm, xe ô tô biển số xanh 68C-0862 tiếp tục di chuyển đến đoạn đường trước trường THPT An Thới thì va chạm với xe máy 68MA-028.06 do em Lê Dương Mỹ Q (SN 2007, Chỗ ở hiện nay: Khu phố 6, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển và tiếp tục di chuyển về Dương Tơ khi đến đoạn trước cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thới 2 thì Danh Thép bỏ lại xe ô tô 68C-0862 và rời khỏi hiện trường. Va chạm liên hoàn nên đầu xe biển xanh 68C.08.XX bị móp méo, hư hỏng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, hơn 2 giờ sau khi trốn khỏi trạm y tế, tài xế ô tô biển số xanh đã đến Công an TP Phú Quốc trình diện. Lúc này, tài xế đã thay quần áo khác, khai tên Danh Thép (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng). Thượng tá Nghiêm Việt Hải cho biết: "Kết quả kiểm tra cho thấy Danh Thép không có giấy phép lái xe, hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra xem ai đã giao xe cho Danh Thép điều khiển để xử lý”.

Tại hiện trường, xe máy bị ô tô tông hư hỏng nặng. Trên kính chắn gió của ôtô biển số xanh có tem đăng kiểm hết hạn từ ngày 6/11/2019. Về nguồn gốc, chiếc xe này từng được đăng ký chủ sở hữu là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang và đã được bán thanh lý cho một cán bộ về hưu. Sau khi mua, người này đã không thay biển kiểm soát, cũng như đăng kiểm phương tiện theo quy định.

Nguyên nhân tài xế taxi tử vong trong lúc đợi khách tham quan khu di tích Mường Phăng Liên quan đến sự việc tài xế taxi của Hợp tác xã taxi Hòa Bình Xanh (Tập đoàn Mai Linh) chết trong xe khi đang chờ khách tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-tai-xe-o-to-bien-so-xanh-gay-tai-nan-lien-hoan-khien-nu-sinh-16-tuoi-tu-vong-o-phu-quoc-524996.html