Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 15/11, Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết, đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 21h ngày 14/11, tại đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn thuộc phường An Thới) giữa xe ô tô biển số xanh 68C-0862 và 2 xe mô tô biển số 68H1-006.32; 68MA-028.06.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Lê Văn Đở (SN 1981, chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển xe mô tô biển số 68H1-006.32 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng An Thới đi Dương Tơ, khi đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường An Thới thì bị xe ô tô biển số xanh 68C-0862 do Danh Thép (SN 1993, nghề nghiệp sửa xe; chỗ ở hiện nay: Rạch Hàm, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang) điều khiển lưu thông cùng chiều phía sau va chạm vào đuôi xe.