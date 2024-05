Giá vàng hôm nay 11/5/2024: Vàng SJC tăng như vũ bão, vượt khỏi mốc 92 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đang niêm yết ở mức 90,1 triệu đồng/lượng mua vào và 92,4 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 2,9 triệu đồng ở cả 2 chiều.

Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 90 triệu đồng/lượng và 91,75 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng chiều mua và 2,45 triệu đồng chiều bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 90 triệu đồng/lượng và bán ra 91,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng chiều mua và 2,5 triệu đồng chiều bán.

Vàng SJC tăng chóng mặt - Ảnh minh họa: Quân Đội Nhân Dân

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.360,22 USD/ounce. Giá vàng hôm nay chênh lệch 14,52 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 71,327 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 18,773 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch châu Á ngày hôm nay, kéo dài mức tăng qua đêm khi có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt đè nặng lên đồng Đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc, thúc đẩy giá kim loại màu vàng.

Giá vàng thỏi hiện được thiết lập để phá vỡ chuỗi giảm giá kéo dài hai tuần, do một số nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn được duy trì trong bối cảnh đặt cược rằng Israel và Hamas sẽ không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Các báo cáo về thuế quan thương mại mới của Mỹ đối với Trung Quốc cũng làm dấy lên một số nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng hướng tới mức tăng hàng tuần trong bối cảnh hy vọng cắt giảm lãi suất. Giá giao ngay dự kiến ​​sẽ tăng hơn 2% trong tuần này - tuần tích cực đầu tiên sau ba tuần. Nhưng chúng vẫn ở dưới mức cao kỷ lục đạt được vào cuối tháng 4.