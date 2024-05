Giá vàng hôm nay 9/5/2024: Vàng SJC 'hạ nhiệt' sau chuỗi ngày tăng mạnh, vẫn ngự trên đỉnh kỷ lục

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh đang niêm yết ở mức 85,2 triệu đồng/lượng mua vào và 87,5 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh giảm 100.000 đồng chiều mua.

Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 85,55 triệu đồng/lượng và 87,5 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán. Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 85,5 triệu đồng/lượng và bán ra 87,5 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng ở cả 2 chiều.

Vàng trong nước hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao - Ảnh minh họa: Quân Đội Nhân Dân

Theo thông tin từ Vietnamnet, tới 20h50' ngày 9/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.310 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.317 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 8/5 cao hơn khoảng 12% (247 USD/ounce) so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 71,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 8/5.

Giá vàng thế giới giảm nhanh trong bối cảnh đồng USD tăng trở lại giữa một thế giới bất ổn. Giá vàng miếng SJC vẫn không ngừng tăng và đang ở đỉnh lịch sử.

Vàng quốc tế giảm chủ yếu do đồng USD tăng trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - vào lúc 20h50' ngày 8/5 (giờ Việt Nam) trên thị trường Mỹ tăng lên 105,5 điểm, so với mức 105 điểm cùng giờ phiên liền trước.

Đồng USD tiếp tục tăng giá so với hầu hết các đồng tiền khác tính từ đầu năm tới nay, qua đó khiến giới đầu tư lo ngại.

Tính từ đầu năm tới nay, đồng USD đã tăng khoảng 4% so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt.

Một đồng USD vẫn mạnh đang gây áp lực giảm giá lên vàng, cho dù sức cầu đối với mặt hàng kim loại quý gia tăng rất mạnh trên thế giới, đặc biệt ở khu vực châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và cả những nước như Hàn Quốc.

Theo Hội đồng vàng thế giới, trong tháng 4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mua thêm 1,9 tấn vàng. Đây là tháng thứ 18 liên tiếp PBOC mua ròng vàng đưa vào dự trữ. Trên thực tế, tốc độ mua ròng vàng của nhiều ngân hàng trung ương ở châu Á, trong đó có PBOC, đã chậm lại. Lý do là giá vàng thế giới tăng rất mạnh. Tuy nhiên, với việc vẫn mua ròng, giá vàng vẫn được hỗ trợ ở mức cao.