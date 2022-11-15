Đã xác định được danh tính tài xế taxi tử vong bất thường trong lúc chờ khách tại di tích Điện Biên Phủ

Tin nóng 15/11/2022 09:07

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong buổi sáng chờ khách tại di tích, tài xế đã có biểu hiện về đau ngực, có liên hệ với bác sĩ qua điện thoại.

Liên quan đến sự việc tài xế taxi tử vong trong xe khi đang chờ khách tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), theo thông tin từ VOV, chiều 14/11, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của nạn nhân. 

Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trung K, sinh năm 1965,  quê ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; thường trú tại Tổ 5, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong buổi sáng chờ khách tại di tích, tài xế đã có biểu hiện về đau ngực, có liên hệ với bác sĩ qua điện thoại. Tuy nhiên, đến khi nhóm du khách nữ đi cùng xe quay trở lại thì phát hiện tài xế này đã tử vong.

Cũng trong chiều cùng ngày, thân nhân của nạn nhân ở tỉnh Sơn La đã lên Điện Biên, có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc để cùng cơ quan chức năng tiến hành một số thủ tục, hồ sơ pháp lý. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

 

Đã xác định được danh tính tài xế taxi tử vong bất thường trong lúc chờ khách tại di tích Điện Biên Phủ - Ảnh 1
Cơ quan chức năng di dời thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Vietnamplus, trước đó, khoảng 9 giờ ngày 14/11, anh Nguyễn Trung K điều khiển xe taxi hiệu Huyndai Grand i10, mang biển kiểm soát 26E-000.08, trên nhiều bộ phận của xe có dán logo nhận diện thương hiệu của Hợp tác xã taxi Hòa Bình Xanh (Tập đoàn Mai Linh), chở một nhóm phụ nữ vào tham quan Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ (bản Phăng, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Sau khi xe dừng, đỗ trong khuôn viên di tích, nhóm phụ nữ rời xe đi tham quan còn tài xế Nguyễn Trung K ở lại trong xe chờ. Sau quá trình tham quan khu di tích kết thúc, đến khoảng gần 11 giờ cùng ngày, nhóm phụ nữ này ra xe để rời khu di tích, phát hiện tài xế Nguyễn Trung K nằm bất động trên ghế lái, cửa bên lái của xe taxi vẫn mở.

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