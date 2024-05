Theo thông tin từ báo Sức Khoẻ Đời Sống, liên quan đến tai nạn đáng tiếc xảy ra mới đây tại The Coffee House khiến 7 người bị thương, (trong đó có một bác sĩ Bệnh viện K), nhiều người tỏ ra phẫn nộ, đòi tẩy chay thương hiệu The Coffee House. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, bất khả kháng.

Thiệt hại do nhà cửa gây ra thì người quản lý nhà cửa, công trình xây dựng đó phải bồi thường theo quy định của pháp luật, nếu có lỗi liên quan đến vấn đề xây dựng. Thậm chí còn có thể phải chịu chế tài trước pháp luật.

Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự, luật sư Cường cho rằng, pháp luật quy định thiệt hại do tài sản gây ra thì chủ sở hữu tài sản phải bồi thường, trường hợp chủ sở hữu giao cho người khác quản lý thì người quản lý phải bồi thường thiệt hại.

"Bởi vậy trong việc này, gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh và chủ tòa nhà phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Đồng thời sẽ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ có sai phạm về xây dựng sửa chữa tòa nhà dẫn đến sự việc hay không. Từ đó xem xét trách nhiệm pháp lý của các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật", chuyên gia luật phân tích.

Luật sư cũng cho hay, việc bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng gây ra sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự. Mức thiệt hại trong trường hợp nạn nhân bị thương tích bao gồm chi phí cứu chữa, phục hồi chức năng.

Tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương cơ sở. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với sự việc xảy ra tại The Coffee House mới đây, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hoạt động kinh doanh cà phê của The Coffee House đăng ký và hoạt động như thế nào, sau sự việc xảy ra thì có đảm bảo an toàn hay không. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn cho khách hàng và cho những hộ dân xung quanh thì có thể tạm đình chỉ kinh doanh để chờ cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, sự cố vỡ kính cường lực hôm 20/4 tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà khiến bác sĩ Hoàng Minh Lý nhập viện trong tình trạng vô cùng nặng nề với đa chấn thương.

Hơn 20 ngày điều trị ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị Lý đã được phẫu thuật hai lần. Lần đầu, chị được vá cơ hoành để ruột không thoát lên ngực. Lần hai là cuộc phẫu thuật cố định cột sống và giải ép tủy, đặt mục tiêu giúp người bệnh ngồi được xe lăn.

Hiện, sức khỏe của bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý đã tốt hơn, có thể giao tiếp nhưng còn khó khăn do tổn thương ở phổi và cơ hoành.

Bác sĩ nhận định bệnh nhân vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn trong việc phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là khả năng đi lại và sinh hoạt cá nhân.

Dự kiến sau khoảng 2-3 tuần nữa, nếu không xuất hiện biến chứng khác, bệnh nhân có thể ra viện.