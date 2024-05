Tỉnh dậy từ phòng cấp cứu, nữ bác sĩ bị kính rơi vào người vẫn sáng lên hy vọng: Hoài bão tuổi 29 còn dang dở, thế mà...

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tối 9/5, đại diện Truyền thông của chuỗi cửa hàng The Coffee House có phản hồi chính thức về sự cố vỡ kính do giông lốc tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà (Hà Nội).

Trước đó, vào tối 20/4, Hà Nội có xuất hiện giông lốc gây vỡ kính ở tầng 2 toà nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh.